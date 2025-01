Mauvais comme une pils plate, Anderlecht subit sa première défaite européenne de la saison au Viktoria Plzen

Le RSCA a disputé l'un de ses plus mauvais matchs de la saison à Plzen. Les Mauves auraient pu prendre une véritable dérouillée : 2-0 était un score clément.

Le club le plus titré de Belgique en déplacement dans la ville de naissance de la pilsner : sur papier, le mariage était parfait. Le RSCA a beau toussoter en championnat ces dernières semaines, le bilan de David Hubert en Coupe d'Europe était presque immaculé jusqu'ici, et le dernier déplacement en Tchéquie avait laissé fort optimiste pour ce match au Viktoria Plzen.

Il n'aura fallu que deux minutes pour détromper tout le monde. Le onze expérimental (Foket, Angulo, Degreef, Augustinsson à gauche d'une défense à trois...) du Sporting est pris à froid : une erreur de Foket offre une fenêtre de tir à Lukas Cerv, qui dégaine (1-0, 2e). Le même Foket manque de vivre un cauchemar quand il retient Kalvach dans le rectangle, mais Coosemans capte tranquillement le penalty très mal tiré de Sulc (10e).

Le pire Anderlecht de l'ère Hubert ?

On se dit que c'est peut-être le coup de chance qu'il fallait pour qu'Anderlecht s'ébroue. Malheureusement, le spectacle sera calamiteux : les Mauves ratent absolument tous leurs gestes, à l'exception d'un Degreef qui ose un peu et d'un Vazquez seul sur son île, pas inspiré dans ses déplacements mais courageux. Dendoncker, totalement à la rue, offre presque le break à Adu ; Rits dégage en urgence (27e).

La seule frappe anderlechtoise arrive après 33 minutes : Tristan Degreef, lancé plein axe, frappe presque par dépit - ce ne sera pas cadré. Après un énième sketch défensif avec encore Dendoncker en vedette, Adu trouvera la barre transversale de Coosemans ; ce n'est que partie remise, car juste avant la pause et alors qu'on se dit que 1-0 aurait été un miracle, le même Prince Adu se joue du même Dendoncker pour faire le break (2-0, 45e).

Cet Adu, attaquant ghanéen de 21 ans au modeste CV qui mentionne des passages à l'Isloch Minsk et au Kryvbas Kryvyih Rih, aura d'ailleurs crevé l'écran ce soir ; dès la reprise, il se heurte encore à Coosemans (46e), auquel il fera vivre une soirée difficile. Hué par la Doosan Arena pour avoir un peu joué la comédie, le portier anderlechtois se fait très peur d'abord sur un centre qui le surmonte et heurte la latte (64e), puis en se faisant chiper le ballon devant ses buts, sans conséquence (65e).

Amuzu et Hazard, rentrés à l'heure de jeu pour amener un peu d'idées, n'en ont visiblement pas. Après une semi-occasion anderlechtoise (une frappe contrée de Leoni), ce sera encore une fois Adu qui trouvera le poteau d'une frappe enroulée (76e), et on se demande comment le score n'est pas plus lourd. Il restera de 2-0, sans jamais qu'on se dise que les Mauves pourraient recoller au score. Le pire Anderlecht de l'ère Hubert ? Il y a match avec celui qui a perdu à Bruges, mais l'adversaire était censé être d'un moindre calibre ce soir...