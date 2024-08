Un Anderlecht niveau Conference League plutôt qu'Europa se qualifie tout de même face au Dinamo Minsk

Piètre spectacle au Lotto Park ce jeudi soir, mais Anderlecht a fait le job face au Dinamo Minsk. Francis Amuzu a inscrit le seul but du match et les Mauves iront en Europa League.

Depuis le début de la saison, à Anderlecht, on regarde le fond plutôt que la forme. L'important, c'est les trois points en championnat - et le RSCA est en tête ; l'important, c'est la qualification en Coupe d'Europe, et voilà le RSCA en Europa League.

Mais concernant le fond, ce match face au Dinamo Minsk n'aura pas rassuré ceux qui jugent le mercato de Jesper Fredberg bien trop attentiste. Pourtant, le premier quart d'heure est prometteur : Augustinsson frappe juste au-dessus (7e), Anders Dreyer trouve la latte après l'une des rares percées d'Angulo (10e) et il faut un miracle de Lapoukhov devant Dolberg, bien trouvé par Sardella (14e).

Le Lotto Park réclame Théo Leoni

Puis, plus rien : le jeu est à l'arrêt. Mats Rits, auteur d'un début de match calamiteux qui fait s'indigner le Lotto Park, se reprendra au fil des minutes mais si Verschaeren touche énormément de ballons, il n'en fait pas grand chose de bon. Symbole du très mauvais match de l'entrejeu bruxellois : à la 38e, le public réclame déjà Théo Leoni.

© photonews

Il faut dire que dans les dix minutes qui ont précédé, c'est... le Dinamo Minsk qui avait mis le nez à la fenêtre : une frappe peu dangereuse d'Alfred (27e), qui profite surtout d'une erreur de Zanka un peu après pour presque partir seul face à Coosemans (34e), puis une retournée de Bakhar qui fait passer un frisson dans les travées (37e).

Amuzu libère Anderlecht

Au retour des vestiaires, c'est encore pire : le Dinamo est la meilleure équipe sur le terrain pendant dix petites minutes, l'entrant Zherdev frôlant le 0-1 et les cages de Coosemans (49e). Physiquement, cependant, les Biélorusses finissent vite par s'éteindre et Anderlecht par prendre le dessus.

© photonews

Une combinaison entre Dolberg et Verschaeren force enfin Lapoukhov à un véritable arrêt (65e), ce qui n'empêche pas le capitaine de sortir, légèrement touché, pour Leoni réclamé à tue-tête par le stade. Ca n'arrangera pas tout de suite les choses : le Dinamo pousse encore, péniblement, et même la petite dizaine de supporters biélorusses présents donne de la voix.

L'entrée de Francis Amuzu, cependant, dynamise le jeu du RSCA et fait mal au Dinamo. L'un de ses centres trouve Dreyer qui frappe sur un défenseur depuis le point de penalty (80e) ; finalement, c'est "Ciske" lui-même qui rentre dans le jeu et envoie une frappe sèche qui délivre le stade (1-0, 83e). Suffisant pour ne plus trembler, et pour aller en poules de l'Europa League... où il faudra proposer beaucoup mieux.