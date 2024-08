Riemer et Fredberg réagissent à un tirage franchement clément pour Anderlecht : "Nous voulons jouer un rôle en Europe"

Anderlecht aurait pu tomber bien plus mal. Les Mauves peuvent rêver à un beau parcours en Europa League.

Selon les calculs, on estime qu'il faudrait environ 8 points pour être au moins en barrages de la Ligue Europa après la phase de "ligue", pour laquelle le tirage a eu lieu ce vendredi. Il en faudrait probablement au moins 12 pour se qualifier directement en vue du tour suivant.

Et au vu du tirage d'Anderlecht, un tel résultat paraît accessible. Le RSCA ira à la Real Sociedad, au Slavia Prague, au Viktoria Plzen et au RFS, et recevra Hoffenheim, Ludogorets, Ferencvaros et le FC Porto. Un programme qui plaît à Jesper Fredberg.

Fredberg et Riemer sont satisfaits

"Le tirage au sort s'est avéré intéressant, car nous rencontrons à chaque fois une équipe mieux classée et une autre moins bien classée dans chaque pot. Nous abordons cette phase de l'Europa League avec un certain respect, mais aussi avec l'ambition de réaliser quelque chose et de mettre en avant les couleurs d'Anderlecht en Europe", déclare le CEO Sports du RSCA sur le site officiel du club.

Pour Fredberg, ce tirage offre un "mélange intéressant", avec une belle affiche contre Porto, un déplacement "passionnant" à la Real Sociedad et un Ludogorets que le RSCA connaît déjà. Fredberg ne s'en cache pas : "Nous sommes contents de les jouer à domicile". Et l'objectif du CEO Sports ? Il est clair : "Avoir un rôle à jouer" dans cette Europa League.

Brian Riemer, lui, rêvait d'Old Trafford ; ce sera finalement le Slavia Prague dans le pot 1 à l'extérieur, soit un tirage plus accessible. "Nous ne sommes pas là en tant que touristes, nous sommes là pour participer à la compétition et réaliser quelque chose. C'est cette mentalité qu'il nous faut insuffler lorsque nous jouerons notre premier match à la fin du mois de septembre", conclut le coach du Sporting.