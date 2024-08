Anderlecht rêve de grosses affiches : "Old Trafford, j'y ai eu des frissons..."

Anderlecht évoluera donc bien en Europa League, et c'est une très bonne nouvelle en termes de qualité des affiches et de droits télévisés. Les Mauves pourraient croiser de sacrés noms sur leur route.

Manchester United, Galatasaray, l'AS Rome, Tottenham, l'Ajax Amsterdam, les Rangers, Porto, Lyon, l'Athletic Bilbao, Nice... : voilà une liste non-exhaustive des clubs prestigieux que pourrait rencontrer le RSC Anderlecht en Europa League.

Du beau monde, donc. Killian Sardella se réjouissait de la qualification et du tirage à venir, ce vendredi (13h). "Il y aura de belles affiches. J'aimerais bien Old Trafford, Galatasaray...", sourit le latéral du RSCA. "Je suis content de ce nouveau format, ça propose des clubs différents, des beaux matchs, nos supporters le méritent".

Même son de cloche du côté de Brian Riemer, qui a aussi ses préférences. "Je sais que nous sommes dans le pot 4, et que nous y sommes l'un des plus bas coefficients (rires). On sait que quel que soit le tirage, il y a du lourd qui nous attend, mais c'est pour ça qu'on est là".

Brian Riemer rêve d'un retour en Angleterre

L'entraîneur d'Anderlecht prévient cependant : "Nous ne sommes pas là en touriste. Nous voulons montrer ce dont nous sommes capables. Lors de ma dernière année à Brentford, nous avions gagné à Manchester City, cela prouve que c'est possible malgré les différences de budget".

Et s'il pouvait, Riemer aimerait bien sûr retrouver un stade anglais. "J'aimerais beaucoup retrouver l'Angleterre, évidemment. Ma préférence irait vers ça. Peut-être Old Trafford, qui est l'un des seuls stades où j'ai eu de véritables frissons", révèle-t-il. "Mais nous avons beaucoup de nationalités dans le vestiaire et chacun a ses propres envies !".

"Ce nouveau format, j'en suis fan. Avoir 8 adversaires différents plutôt que 3, c'est génial pour les supporters. Notre analyste vidéo est moins ravi", plaisante Brian Riemer pour conclure.