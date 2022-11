Rob Page remercie Gareth Bale : "Un joueur si intelligent"

Grâce à un penalty de son joueur star, le Pays de Galles est parvenu à arracher un point précieux face aux États-Unis.

Ce lundi soir, un penalty de Gareth Bale a permis au Pays de Galles de ne pas connaître la défaite face aux États-Unis et de rester en vie de cette Coupe du Monde (1-1). Dans une situation délicate en club, où il a tout de même été décisif lors de la finale de MLS remportée par le Los Angeles FC, l'ancien joueur de Tottenham et du Real Madrid a sauvé sa nation, au moment le plus important de son histoire moderne.

"Nous avons légèrement modifié la position de Bale. Il joue toujours sur un côté, mais j'aime lui apporter cette liberté de revenir dans l'axe pour jouer comme un attaquant. Il est bon pour trouver les espaces et il est particulièrement intelligent. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il parvient à provoquer le penalty. Il se met dans une certaine position, les défenseurs sont obligés de se désorganiser pour le contrer. S'ils ne font pas attention, une faute est très vite arrivée. C'est un joueur qui sait parfaitement se gérer. S'il avait donné 100% de ce qu'il avait dès la première minute, il n'aurait probablement pas été en mesure de se retrouver dans cette position, à ce moment de la partie" conclut Rob Page.