L'émouvant hommage d'un joueur gallois envers un proche décédé

Un match d'autant plus très spécial pour le jeune joueur de Nottingham Forest, qui s'est longuement confié sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il avait dû surmonter le décès de son grand-père avant de disputer cette rencontre, pleurant "toute la journée".

"Il est allé partout dans le monde pour me voir jouer au football depuis que j'ai commencé à jouer à Liverpool, à l'âge de six ans. Il ne m'a jamais dit si j'avais fait un bon match parce qu'il m'a toujours dit que je devais m'améliorer chaque jour et c'est pourquoi je suis là où je suis maintenant.

"Je lui dédie ce match car je sais qu'il est là-haut à me regarder avec fierté. Pour tout le monde, s'il vous plaît, chérissez ce que vous avez avec vos proches parce que vous ne savez jamais quand cela peut vous être enlevé. Passer des pleurs toute la journée à un match de Coupe du monde a été extrêmement difficile, mais j'ai réussi à m'en sortir grâce au soutien de mes coéquipiers et de ma famille."

Yesterday was the toughest news I’ve ever had to face and that was listening to my mum tell me my grandad past away last night😓 to go from crying all day to start in a World Cup game was extremely tough but I got through it from the support of my team mates and family❤️🕊 pic.twitter.com/3pcxl0C3Qc