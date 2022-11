Gros coup dur pour Lucas Hernandez, la poisse de la France continue

Sorti blessé sur le but de l'Australie, Lucas Hernandez ne jouera plus lors de cette Coupe du Monde.

Catastrophe pour le latéral du Bayern Munich. Lucas Hernandez (26 ans) s'est occasionné une rupture des ligaments croisés du genou à la 9e minute de jeu de France-Australie (4-1) ce mardi soir, sur l'action amenant le but australien. Hernandez avait immédiatement été remplacé par son frère Théo. Les premières impressions le concernant étaient négatives, et le verdict est donc terrible. Lucas Hernandez quitte le groupe, et sera absent de longs mois.

C'est un coup dur de plus pour une France frappée par une véritable hécatombe : depuis l'annonce de la sélection des 26, Hernandez est le quatrième Bleu à quitter le groupe après Presnel Kimpembe, Christopher Nkounkou et Karim Benzema. Avant cela, Mike Maignan, Paul Pogba et N'golo Kanté avaient également dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2022...