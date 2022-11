Kylian Mbappé égale deux légendes du football français

Buteur lors de la démonstration de l'Equipe de France face à l'Australie (4-1), Kylian Mbappé s'invite déjà parmi les plus grands noms du foot français.

En prolongeant de la tête un centre magnifique d'Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé a ainsi inscrit son 5e but en Coupe du monde. Sa 5e réalisation en seulement 8 matchs de Coupe du monde, mais aussi celle qui lui permet d'égaler Zinédine Zidane (buteur lors des éditions 1998 et 2006) et Michel Platini (buteur lors des éditions 1978, 1982 et 1986). Et cela, à seulement 23 ans. Il n'est plus qu'à une longueur de Thierry Henry.

Révélation lors de l'édition 2018, Mbappé s'était également invité dans les carnets des statisticiens, de par sa précocité. Il était ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Equipe de France à disputer un match en tournoi majeur. Il était aussi devenu le plus jeune joueur de l'Equipe de France à marquer dans un grand tournoi. En outre, après son doublé contre l'Argentine, il était devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire - derrière Pelé - tant à réaliser cette performance qu'à à marquer trois buts en Coupe du monde.

On va se la jouer Opta et utiliser un terme : phénomène !