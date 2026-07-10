Date: 10/07/2026 21:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Quarts de finale

LIVE : La mi-temps est sifflée : 1-1 entre l'Espagne et la Belgique

Les Diables Rouges défient l'Espagne ce vendredi sur le coup de 21h. La Belgique peut-elle accéder aux demi-finales, comme en 2018 et 1986 ?

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Temps   Mi-temps 
Florent Malice depuis Los Angeles


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+5
 Doku fixe ses deux vis-à-vis... mais son centre est manqué
45+3
 Quelques minutes de folie avec une frappe contrée par De Ketelaere, qui se retrouve ensuite impliqué sur le contre mais sa passe de l'extérieur ne trouve pas Doku
45+2
 Corners espagnols...
45
 Frappe de Pedro Porro... largement à côté
44
 Faute de Cubarsi et coup-franc lointain pour les Diables, qui sont bien dans leur match maintenant !
43
  Carte jaune pour Pau Cubarsi
42
 Superbe passe de KDB côté droit pour trouver Castagne, qui centre sur la tête de De Ketelaere ! C'était très, très bien joué ! C'est 1-1!
41

But 		But de Charles De Ketelaere (Timothy Castagne)
41
 LA BELGIQUE EGALISE !!!
GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLL POUR LA BELGIQUE !!!!!!!!
40
 YAMAL !!! Quel dribble du Barcelonais qui ridiculise De Cuyper et frappe dans le petit filet !
38
 Quelle action incroyable de l'Espagne... Olmo et Ruiz se baladent, mais la dernière talonnade de Ruiz ne passe pas
36
 Oyarzabaaal ! Trouvé dans le dos de la défense, il contrôle et frappe ! Mais il y avait main...
35
 COURTOIS ! Des poings sur la frappe de Yamal...
34
 Et Yamal obtient un excellent coup-franc sur un très beau dribble plein axe
33
 Lamine Yamal se balade côté droit, centre... Ngoy repousse
30
 Un centre en retrait de Porro va chercher Dani Olmo au point de penalty, sa frappe est repoussée par Courtois dans les pieds de Fabian Ruiz qui suit bien ! C'est clinique de la part de l'Espagne dont c'est le premier vrai tir cadré
30

But 		But de Fabián Ruiz Peña
30
 Goaaaaaaaaal pour l'Espagne... Fabian Ruiz !
30
 Bonne phase de possession belge mais De Bruyne manque totalement sa passe en profondeur
28
 Centre de Yamal qui tente de trouver le premier poteau à ras de terre... Courtois capte
28
 Doku met la pression sur Pau Cubarsi et part presque au but !
23
 Hydration break ! La Belgique est dans son match !
21
 Mechele repousse un ballon, Raskin s'emmêle les pinceaux au profit de Yamal qui enroule ! Juste à côté
18
 Encore une action de Doku qui va chercher Castagne côté droit... centre que De Ketelaere ne peut reprendre sans faire faute
17
 Porro tente une passe très compliquée vers Baena, c'est trop long et Courtois va pouvoir se dégager
16
 Ruiz trouve Olmo... qui ne parvient pas à se retourner dans le rectangle
15
 Beau contre belge emmené par De Bruyne qui lance Doku ! Bon dribble de Jeremy qui décale De Ketelaere... frappe contrée !
13
 Ngoy encore !! Devant Oyarzabal bien trouvé en profondeur !
10
 Ngoy bloque de justesse une frappe espagnole sur un centre venu de la droite !! C'était chaud !
9
 Faute de Trossard sur Baena lancé côté gauche, bon coup-franc espagnol
9
 Beau geste de KDB au milieu de terrain pour se retourner, mais il est repris
6
 Superbe sortie de défense de Doku qui passe trois hommes !
5
 Encore un dégagement de Mechele devant Yamal
4
 Olmo et Baena combinent superbement, le centre de Cucurella est repoussé par Mechele...
3
 Bon ballon d'Oyarzabal vers Baeza, qui décale Cucurella... hors-jeu
1
 Bon premier ballon en profondeur vers Vanaken, centre dans les gants de Simon
1
 Espagne - Belgique: 0-0
20:56
 Les hymnes ont retenti : place au match !
20:37
 C'est Hans Vanaken qui devrait le remplacer... quelle poisse pour l'un des meilleurs Diables du 8e de finale !
20:37
 Gros coup dur pour les Diables Rouges à une petite demi-heure du coup d'envoi : Tielemans se serait blessé à l'échauffement !
Espagne (Espagne - Belgique)
Espagne: Unai Simón - Pedro Porro - Aymeric Laporte - Pau Cubarsi - Marc Cucurella Saseta - Rodri - Fabián Ruiz Peña - Daniel Olmo - Alejandro Baena Rodríguez - Mikel Oyarzabal - Lamine Yamal
Banc: Borja Iglesias Quintas - Ferran Torres Garcia - David Raya Martin - Marc Pubill - Alejandro Grimaldo García - Eric García Martret - Marcos Llorente - Mikel Merino Zazón - Gavi - Yeremi Pino - Joan Garcia - Nico Williams - Martín Zubimendi Ibáñez - Pedri - Víctor Muñoz

Belgique (Espagne - Belgique)
Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Banc: Arthur Theate - Axel Witsel - Youri Tielemans - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo








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Espagne Espagne
Simón Unai 6.02  
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Porro Pedro 6.43  
  • Précision des passes: 29/37 (78.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Laporte Aymeric 6.5  
  • Précision des passes: 33/35 (94.3%)
Plus de stats
Cubarsi Pau   6.4  
  • Précision des passes: 49/51 (96.1%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Cucurella Saseta Marc 6.31  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
Plus de stats
Rodri 7.04  
  • Précision des passes: 45/47 (95.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ruiz Peña Fabián 7.87  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Olmo Daniel 6.93  
  • Précision des passes: 22/23 (95.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Baena Rodríguez Alejandro 6.24  
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Oyarzabal Mikel 6.82  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Yamal Lamine 7.17  
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Plus de stats
Banc
Iglesias Quintas Borja  
Torres Garcia Ferran  
Raya Martin David  
Pubill Marc  
Grimaldo García Alejandro  
García Martret Eric  
Llorente Marcos  
Merino Zazón Mikel  
Gavi  
Pino Yeremi  
Garcia Joan  
Williams Nico  
Zubimendi Ibáñez Martín  
Pedri  
Muñoz Víctor  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 6.78  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Castagne Timothy A 6.94  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 6.52  
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 6.59  
  • Précision des passes: 25/25 (100%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 6.27  
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 6.24  
  • Précision des passes: 18/22 (81.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Doku Jérémy 6.7  
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
De Bruyne Kevin 6.22  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
Plus de stats
Trossard Leandro 6.39  
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles 7.8  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/16 (43.8%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Banc
Theate Arthur  
Witsel Axel  
Tielemans Youri  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans 6.28  
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis  
Fernandez Pardo Matias  

présentation (du match)

Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges
Florent Malice
depuis Los Angeles
| Commentaire
Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges
Photo: © photonews

Rudi Garcia avait encore un dernier choix à faire pour son onze de base contre l’Espagne. Il concernait la place aux côtés de Youri Tielemans et Nicolas Raskin au milieu de terrain. Pour ce poste, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne étaient en lice.

Si tout se déroule comme prévu, selon nos informations, le choix s’est porté en faveur de De Bruyne. Garcia ne veut pas se contenter de défendre et compte sur le fait que, face à l’Espagne, il faudra aussi savoir saisir nos chances.

De Bruyne peut plus rapidement lancer une contre-attaque et connaît évidemment très bien la scène internationale. Il vit pour ce genre de matches et répond le plus souvent présent. C’est aussi sur cela que le sélectionneur national compte aujourd’hui.

Il formera le milieu de terrain avec Tielemans et Raskin face à la redoutable armada espagnole. Garcia a également perdu une option avec le forfait d’Amadou Onana, lui qui envisageait aussi de débuter avec une défense à trois.

De Bruyne a traîné quelques pépins

Rien n’est toutefois encore totalement acté, car KDB a été gêné par différents petits bobos la semaine passée et n’a donc pas joué contre les États-Unis. Ce n’était pas nécessaire vu le scénario du match. Garcia a alors préféré le ménager plutôt que de prendre le moindre risque.

Ces derniers jours, il s’est toutefois entraîné à fond et n’a pas connu de rechute. La décision finale ne sera prise que vendredi matin, mais en conférence de presse, Garcia l'a affirmé : tout le monde (sauf Onana, bien sûr) est disponible...

Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

19:00

Après avoir manqué le huitième de finale contre les États-Unis, Frédéric Waseige retrouvera sa place aux commentaires pour Belgique-Espagne sur la RTBF ce vendredi soir.

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 1-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 11/07 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
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