Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Après avoir manqué le huitième de finale contre les États-Unis, Frédéric Waseige retrouvera sa place aux commentaires pour Belgique-Espagne sur la RTBF ce vendredi soir.

Le public de la RTBF va retrouver une voix familière ce soir. Après avoir dû s'absenter brusquement suite au décès de son frère, le commentateur Fred Waseige reprend sa place en cabine. Il sera aux commentaires pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 tant attendu opposant la Belgique à l'Espagne ce vendredi soir à 21h, heure belge.

Swann Borsellino avait commenté le match contre les États-Unis

Son retrait temporaire avait bousculé les plans de la chaîne lors du match précédent. C'était Swann Borsellino qui avait assuré "l'intérim" avec brio face aux États-Unis en seizièmes de finale.

L'annonce de ce drame a profondément touché la sélection belge. En conférence de presse, Axel Witsel et Dodi Lukebakio ont immédiatement pris la parole pour dire à Fred et sa famille que toute l'équipe pensait fort à eux dans ce moment difficile.

Pour rappel, Frédéric Waseige avait été appelé pour pallier l'absence de Philippe Albert. Son absence lors de la rencontre face aux États-Unis n'aura été que de courte durée. Quelques jours après cette parenthèse difficile, il retrouvera sa place derrière le micro pour accompagner les Diables Rouges dans ce quart de finale.

Des commentaires qui ont fait le buzz

Ce retour devrait faire plaisir à de nombreux téléspectateurs. Depuis le début du tournoi, le commentateur s'était illustré par son enthousiasme et sa façon de vivre les rencontres, notamment face au Sénégal, où plusieurs de ses réactions avaient largement circulé sur les réseaux sociaux.



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L'Équipe de France attend son adversaire

Le vainqueur de cette rencontre retrouvera l'Équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. Si la Belgique parvient à se qualifier (on espère), les Diables Rouges auront l'occasion de retrouver les Bleus huit ans après la fameuse demi-finale de 2018, restée dans toutes les mémoires.