Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après avoir manqué le huitième de finale contre les États-Unis, Frédéric Waseige retrouvera sa place aux commentaires pour Belgique-Espagne sur la RTBF ce vendredi soir.

Le public de la RTBF va retrouver une voix familière ce soir. Après avoir dû s'absenter brusquement suite au décès de son frère, le commentateur Fred Waseige reprend sa place en cabine. Il sera aux commentaires pour le quart de finale de la Coupe du monde 2026 tant attendu opposant la Belgique à l'Espagne ce vendredi soir à 21h, heure belge.

Swann Borsellino avait commenté le match contre les États-Unis

Son retrait temporaire avait bousculé les plans de la chaîne lors du match précédent. C'était Swann Borsellino qui avait assuré "l'intérim" avec brio face aux États-Unis en seizièmes de finale.

L'annonce de ce drame a profondément touché la sélection belge. En conférence de presse, Axel Witsel et Dodi Lukebakio ont immédiatement pris la parole pour dire à Fred et sa famille que toute l'équipe pensait fort à eux dans ce moment difficile.

Pour rappel, Frédéric Waseige avait été appelé pour pallier l'absence de Philippe Albert. Son absence lors de la rencontre face aux États-Unis n'aura été que de courte durée. Quelques jours après cette parenthèse difficile, il retrouvera sa place derrière le micro pour accompagner les Diables Rouges dans ce quart de finale.

Des commentaires qui ont fait le buzz

Ce retour devrait faire plaisir à de nombreux téléspectateurs. Depuis le début du tournoi, le commentateur s'était illustré par son enthousiasme et sa façon de vivre les rencontres, notamment face au Sénégal, où plusieurs de ses réactions avaient largement circulé sur les réseaux sociaux.

Lire aussi… LIVE : Suivez Espagne-Belgique en direct commenté (21h)

L'Équipe de France attend son adversaire

Le vainqueur de cette rencontre retrouvera l'Équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. Si la Belgique parvient à se qualifier (on espère), les Diables Rouges auront l'occasion de retrouver les Bleus huit ans après la fameuse demi-finale de 2018, restée dans toutes les mémoires.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Espagne - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Espagne

Plus de news

LIVE : Suivez Espagne-Belgique en direct commenté (21h) Live

LIVE : Suivez Espagne-Belgique en direct commenté (21h)

17:41
🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

11:20
2
"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

18:30
"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

19:30
Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

18:30
Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

16:00
Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

18:00
Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

12:40
1
Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

17:30
"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

16:30
Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

07:40
Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

17:00
Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

07:20
OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

15:36
Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

06:00
LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

14:29
OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

15:13
Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

14:53
2
Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

23:30
Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

22:50
OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

13:55
Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

13:20
Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

20:47
En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

20:40
Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

12:00
Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

11:40
Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

09/07
Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

09/07
C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

10:05
Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

09/07
Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

09:30
1
Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

09:00
Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche

Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche

08:00
Naples a pris une grande décision concernant Romelu Lukaku

Naples a pris une grande décision concernant Romelu Lukaku

07:00
Un bon début de préparation : ces deux grands espoirs du Standard qui doivent passer un cap cette saison

Un bon début de préparation : ces deux grands espoirs du Standard qui doivent passer un cap cette saison

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 21:00 Belgique Belgique
Norvège Norvège 11/07 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved