Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

Portés par le parcours des Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2026, les supporters se ruent sur le maillot extérieur de la Belgique. Les stocks fondent dans plusieurs enseignes du pays.

Personne ne l'avait vu venir. Après un début de Coupe du monde 2026 loin d'être convaincant, les Diables Rouges ont complètement changé de visage. Et cette montée en puissance ne se voit pas que sur le terrain. Dans les magasins aussi, l'engouement est réel. Le maillot extérieur de la Belgique, inspiré de l'univers de René Magritte, est presque introuvable dans de nombreux points de vente. Au moment de sa présentation, ce maillot n'avait pas fait l'unanimité. Quelques semaines plus tard, la tendance s'est inversée.

Un début de tournoi moyen

Le parcours de la Belgique avait commencé dans le doute. Les hommes de Rudi Garcia avaient partagé l'enjeu face à l'Égypte 1-1, avant d'être tenus en échec par l'Iran 0-0. Dos au mur, ils n'avaient plus le droit à l'erreur contre la Nouvelle-Zélande. Les Diables Rouges ont retrouvé leur efficacité en s'imposant 5-1. Un succès qui leur a permis de terminer en tête de leur groupe devant l'Égypte et de décrocher leur qualification pour les seizièmes de finale. Les supporters ont retrouvé espoir après deux premières sorties qui avaient laissé beaucoup de frustration.

Le match qui a soudé le groupe

Face au Sénégal, les Diables sont passés tout près de la sortie. Menés 2-0 à cinq minutes de la fin, ils ont réussi à retourner la rencontre. Romelu Lukaku a réduit l'écart à la 86e minute, puis Youri Tielemans a égalisé deux minutes plus tard. Le même Tielemans a offert la victoire à la Belgique sur penalty, à la 117e minute. Cette incroyable remontée a marqué les esprits. Elle est devenue l'un des moments forts de cette Coupe du monde et a renforcé l'enthousiasme autour de la sélection belge.

Une grosse hype pour le maillot extérieur de la Belgique

Cette série de résultats a eu un effet inattendu. Selon l'enquête du journal L'Écho, le maillot extérieur de la sélection belge connaît un carton. Son design, directement inspiré du peintre René Magritte, séduit de plus en plus de supporters. Dans plusieurs enseignes du pays, il est presque impossible d'en trouver.

Olivier Flament, responsable commercial pour les sports collectifs chez Decathlon Belgique, ne s'attendait pas à un tel succès. "Au mois de juin 2025, j'ai dû me baser sur une image envoyée par Adidas pour décider combien d'unités commander. À ce moment-là, la Belgique n'était pas encore qualifiée pour la Coupe du monde et il était difficile d'appréhender comment le maillot serait reçu par le public. C'était un peu comme jouer à la roulette russe", explique-t-il.



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Decathlon avait commandé 14.000 maillots de l'équipe nationale pour ses magasins belges, dont 4.000 versions Magritte. "J'avais misé sur une croissance de 15 % des ventes par rapport à l'Euro 2024. Or, on est très vite arrivés à une augmentation de plus de 30 %", ajoute-t-il. La demande dépasse les prévisions établies avant le début du tournoi.