"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

Nathan De Cat a officiellement quitté Anderlecht pour Hoffenheim. Le jeune milieu de terrain a adressé un émouvant message aux supporters bruxellois.

Le départ de Nathan De Cat est acté. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a rejoint Hoffenheim, où il a signé un contrat de longue durée. Après avoir découvert le football professionnel à Anderlecht, il poursuivra sa progression en Bundesliga.

À quelques jours de son 18e anniversaire, De Cat laisse derrière lui huit années passées à Neerpede. Arrivé très jeune au centre de formation, il a franchi toutes les étapes avant de connaître ses premières minutes avec l'équipe première. Malgré son jeune âge, il avait réussi à s'imposer dans le noyau d'Anderlecht.

Des adieux sur Instagram

Le jeune Diable Rouge a publié un long message sur Instagram. "Après 8 années extraordinaires, l'heure est venue de dire au revoir au club qui a été mon foyer pendant si longtemps. De mon premier jour au centre de formation jusqu'à mes débuts en équipe première, le RSC Anderlecht m'a tant apporté. Il m'a aidé à grandir, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. J'ai beaucoup appris, je me suis créé des souvenirs inoubliables et j'ai rencontré des personnes qui feront toujours partie de mon parcours".

"La décision la plus difficile que j'aie jamais eue à prendre"

Le milieu de terrain explique que cette décision n'a pas été simple. "Prendre la décision de quitter le club de mon enfance a été la décision la plus difficile que j'aie jamais eue à prendre. Je refuse de tenir pour acquis tout le soutien et l'amour que j'ai reçus du club et des supporters. Je tiens à remercier tous mes entraîneurs, mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes du club qui ont cru en moi et m'ont soutenu tout au long de ces années. Ce fut un véritable honneur de porter ce maillot, et je serai toujours reconnaissant pour tout ce que ce club m'a apporté".

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Après avoir quitté son club formateur, De Cat tentera de poursuivre son développement dans l'un des championnats les plus relevés d'Europe.