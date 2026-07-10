"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Nathan De Cat a officiellement quitté Anderlecht pour Hoffenheim. Le jeune milieu de terrain a adressé un émouvant message aux supporters bruxellois.

Le départ de Nathan De Cat est acté. Le jeune milieu de terrain de 17 ans a rejoint Hoffenheim, où il a signé un contrat de longue durée. Après avoir découvert le football professionnel à Anderlecht, il poursuivra sa progression en Bundesliga.

À quelques jours de son 18e anniversaire, De Cat laisse derrière lui huit années passées à Neerpede. Arrivé très jeune au centre de formation, il a franchi toutes les étapes avant de connaître ses premières minutes avec l'équipe première. Malgré son jeune âge, il avait réussi à s'imposer dans le noyau d'Anderlecht.

Des adieux sur Instagram

Le jeune Diable Rouge a publié un long message sur Instagram. "Après 8 années extraordinaires, l'heure est venue de dire au revoir au club qui a été mon foyer pendant si longtemps. De mon premier jour au centre de formation jusqu'à mes débuts en équipe première, le RSC Anderlecht m'a tant apporté. Il m'a aidé à grandir, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. J'ai beaucoup appris, je me suis créé des souvenirs inoubliables et j'ai rencontré des personnes qui feront toujours partie de mon parcours".

"La décision la plus difficile que j'aie jamais eue à prendre"

Le milieu de terrain explique que cette décision n'a pas été simple. "Prendre la décision de quitter le club de mon enfance a été la décision la plus difficile que j'aie jamais eue à prendre. Je refuse de tenir pour acquis tout le soutien et l'amour que j'ai reçus du club et des supporters. Je tiens à remercier tous mes entraîneurs, mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes du club qui ont cru en moi et m'ont soutenu tout au long de ces années. Ce fut un véritable honneur de porter ce maillot, et je serai toujours reconnaissant pour tout ce que ce club m'a apporté".

Lire aussi… LIVE : Ouverture du score de l'Espagne ! (1-0)
Après avoir quitté son club formateur, De Cat tentera de poursuivre son développement dans l'un des championnats les plus relevés d'Europe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Espagne - Belgique maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Espagne
Nathan De Cat

Plus de news

LIVE : Ouverture du score de l'Espagne ! (1-0) Live

LIVE : Ouverture du score de l'Espagne ! (1-0)

21:31
Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

21:30
UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

UPDATE : un Diable Rouge se blesse à l'échauffement et est forfait !

20:39
4
Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

Excellente nouvelle pour les téléspectateurs de la RTBF

19:00
OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

13:55
Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

Encore un départ pour le RFC Liège : un attaquant prend la direction de la France

20:40
🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

11:20
2
Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

Le KRC Genk réagit officiellement au départ de Nicky Hayen

20:20
"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

18:30
"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

"C’est un immense honneur" : les premiers mots de Lukas Ambros à Anderlecht

19:30
Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

18:30
Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

Le contrat est déjà prêt : Diego Moreira très proche d'un transfert après la Coupe du monde

16:00
Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

Saint-Trond proche de recruter un joueur japonais : le successeur de Ryotaro Ito ?

18:00
Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

12:40
2
Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

Présenté par Mons, il rejoint finalement Charleroi : "Un manque de respect"

17:30
"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

16:30
Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

07:40
Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union

17:00
Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

07:20
OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk

15:36
Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

06:00
LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

14:29
OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

15:13
Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

Accord trouvé : un milieu de terrain français en route vers le Standard

14:53
2
Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

23:30
Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

22:50
Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

13:20
Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

09/07
En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

09/07
Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

12:00
Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

11:40
Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

09/07
Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

09/07
C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

10:05
Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

Le message de Lamine Yamal aux Diables Rouges : "Je vais maintenant montrer mon vrai niveau"

09/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 1-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 11/07 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved