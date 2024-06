Les Diables battent un Luxembourg timide grâce à un grand duo Doku-Lukaku, la blessure de Meunier noircit le tableau

Tout s'est passé comme prévu et sans anicroche pour les Diables Rouges face au Luxembourg... à une grosse exception près : Thomas Meunier s'est blessé. Pour le reste, la machine a paru huilée.

Les Diables Rouges ont conclu leur campagne de préparation à l'Euro 2024 par une seconde victoire facile face à un Luxembourg réduit à observer son adversaire. Lukaku s'est offert un doublé, avant le 3-0 joliment signé Trossard.

Le onze des Diables était probablement ce qui pouvait, dans les circonstances actuelles, se rapprocher le plus de celui qui démarrera l'Euro 2024 contre la Slovaquie. Kevin De Bruyne est à nouveau titulaire et à nouveau aux manettes : dès la 3e minute, il force déjà un grand arrêt d'Anthony Moris.

Le schéma est prévisible : la Belgique pose son jeu, Jérémy Doku multiplie les crochets au plus grand plaisir du Stade Roi Baudouin et Lukaku se démène aux avant-postes. Mais au quart d'heure, ce qui ne devait surtout pas arriver arriva : une blessure. Thomas Meunier se blesse tout seul, ce qui n'est jamais bon signe (15e), et Maxim De Cuyper reçoit une nouvelle opportunité inopinée.

La sortie tête basse du Gaumais laisse planer un peu de morosité chez les Diables, qui peinent qui plus est à se créer des occasions concrètes. Seuls Trossard (18e), puis De Cuyper et Onana sur corner alertent vraiment Moris qui est bien secondé par une défense de fer. Maxime Chanot, très en forme, s'offre même une sortie de balle vaguement menaçante.

Alors que les grigris de Doku se font de plus en plus prévisibles, c'est finalement - c'est un comble - en contre que la Belgique fait la différence : Onana récupère un ballon devant le rectangle, Romelu Lukaku s'offre un déboulé de 60 mètres et obtient un penalty... généreux. Qu'à cela ne tienne, il convertit (41e, 1-0).

Doku fait son show

On sait que la différence est faite et que la faiblesse du Luxembourg réside aussi dans son incapacité à réagir dans ces situations. Les Diables vont donc tranquillement gérer leur seconde période, avec un Aster Vranckx monté dans un étonnant rôle de libéro à la place de Witsel.

Jérémy Doku reprend ses dribbles côté gauche, et est cette fois décisif : après avoir roulé son vis-à-vis dans la farine, il trouve Romelu Lukaku qui n'a qu'à la pousser au fond pour son doublé (57e, 2-0). Presque rebelote dans la foulée avec un véritable festival du Citizen, mais Moris prive Lukaku de ce triplé qu'on lui a officiellement "retiré" il y a 10 ans contre le Grand-Duché.

Trossard ponctue la soirée

Le rythme baisse logiquement une fois la différence faite, au fil aussi des changements de Domenico Tedesco. Debast, Bakayoko et Carrasco montent pour Castagne, Onana et Castagne. Charles De Ketelaere monte un peu plus tard, remplaçant un KDB acclamé comme un roi (72e).

© photonews

Le médian de l'Atalanta offrira quelques actions en s'appuyant sur Lukaku, mais c'est des pieds de... Wout Faes que viendra l'assist : un très long ballon à direction de Leandro Trossard, qui enchaîne contrôle en extension et frappe à la retourne (81e, 3-0). Superbe de la part du Gunner, discret jusque là.

La rencontre se terminera sur ce score, ce qui permet au moins aux Diables de se dire qu'ils ont fait aussi bien que la France face à leurs voisins grands-ducaux. Le constat serait donc très positif - Lukaku et KDB en grande forme, pas de but encaissé et un De Cuyper très à l'aise - sans cette blessure de Thomas Meunier. Maintenant, rendez-vous le 17 juin face à la Slovaquie pour enfin plonger dans le grand bain...