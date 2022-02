Coupe de Belgique : Réduit à dix, le Club de Bruges s'impose à Gand

Ce mercredi soir, La Gantoise recevait le Club de Bruges lors de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck décidait de titulariser Tarik Tissoudali de retour de la CAN. Côté brugeois, Alfred Schreuder devait se passer des services de Lang (Covid-19), Mechele (suspendu) et Balanta (blessé).

© photonews

Le round d'observation durera un peu plus d'un quart d'heure de jeu même si les Brugeois revendiqueront un peu plus le ballon que les Gantois. La première grosse occasion sera brugeoise avec un tir de Vormer sur la barre transversale (18e). Juste après, Gand répliquera avec une frappe enroulée de Hjulsager des 25 mètres, mais Mignolet plongera et se détendra parfaitement (19e). Kums poussera ensuite le portier adverse à se coucher (34e) tout comme Hulsager (38e). Le score restera nul et vierge à la pause.

En début de seconde période, les Buffalos obtiendront un penalty. De Sart se chargera de le tirer, mais il sera capté par Mignolet (48e). Deux minutes plus tard, Gand contre-attaquera et verra le tir de Tissoudali repoussé par la transversale. Sur le second ballon, Lemajic aura tout le temps de contrôler et de frapper. Mais le Serbe placera inexplcaplement au-dessus de la cage de Mignolet (50e). Les supporters gantois sifflenront leur joueur qui aurait dû marquer.

Par la suite après un corner donné par Hjulsager, le second ballon arrivera à De Sart qui enverra le cuir sur le poteau (54e). Après une mauvaise relance de la défense gantoise, le ballon retombera chanceusement dans les pieds de De Ketelaere qui de l'extérieur du pied ne laissera aucune chance à Bolat (56e), 0-1. Mais peu avant l'heure de jeu, les Gazelles seront réduites à dix après un deuxième carton jaune d'Hendry (60e).

© photonews

Le Club se contentera de gérer son avantage au marquoir malgré son infériorité numérique depuis l'exclusion d'Hendry. Gand ne parviendra pas à égaliser, Bruges s'impose et fait un pas important vers la finale de la Coupe avec cette victoire à l'extérieur.