Hein Vanhaezebrouck : "Bruges n'a rien crée"

Le coach gantois s'est montré amer après la défaite des siens en Coupe de Belgique.

Malgré une kyrielle d'occasions, un pénalty raté et une carte rouge pour Bruges, La Gantoise s'est inclinée hier soir à la Ghelamco Arena (0-1). Une défaite dure à accepter, tant les Gantois ont montré de belles choses mais sont tombés sur un Bruges opportuniste.

Après la rencontre, le Gantois Tarik Tissoudali n'a pas caché sa déception. "Tout le monde a pu voir que nous étions une meilleure équipe que Bruges. Pour moi, ils ont juste été chanceux."

Hein Vanhaezebrouck, lui, regrette cette défaite qui n'est pas de bonne augure pour le match retour. "C'est facile chaque fois de faire l'analyse. On aurait pu se mettre dans une très belle situation après le premier match, qui nous aurait peut-être permis de continuer. Maintenant, ça va être difficile d'aller là-bas et même d'aller gagner ou avoir des prolongations. Voilà, c'est dommage, pour les joueurs surtout."

Il souligne cependant le bon match réalisé par ses troupes, face à un Bruges qui n'a eu besoin que d'une frappe bien sentie de Charles De Ketelaere pour se mettre à l'abri. Pour lui, ses joueurs ont clairement été supérieurs aux Brugeois. "Il n'y a pas photo aujourd'hui. Ils n'ont rien eu du tout. Ils ont eu un ballon de contre au début, et puis pour le reste ils n'ont rien crée. Même le but qu'ils marquent, c'est un cadeau de notre part. On aurait pu mettre 4 ou 5 buts, je crois. Il n'y a aucune discussion aujourd'hui sur qui aurait dû gagner", a-t-il déclaré.