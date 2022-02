Un penalty litigieux sauve Anderlecht dans les dernières secondes

Le Sporting d'Anderlecht va devoir s'imposer au retour après un non-match sur la pelouse d'Eupen.

Après un match assez sympa à suivre entre La Gantoise et le Club de Bruges ce mercredi, c'est au tour d'Eupen et d'Anderlecht de s'affronter dans les Cantons de l'Est. Le moins que l'on puisse dire, d'entrée de jeu, c'est qu'un match pour très bien commencer, avant de frôler le zéro absolu.

Il ne faut que trois minutes à Kouamé pour s'écrouler dans le rectangle et obtenir un penalty, que transforme Refaelov (3', 0-1). On se dit alors que la voie royale s'ouvre pour les Anderlechtois... mais c'est absolument le contraire qui se passe sur la pelouse du Kehrweg. Les Pandas prennent en effet confiance petit à petit et se montrent dangereux, d'abord sur des frappes à distances qui ne trouvent pas le cadre, mais surtout sur une action menée par Alloh qui se fait crocheter par Mykhailichenko dans le rectangle. Prevljak ne se fait pas prier et égalise (15', 1-1).

Mais comme on vous le dit quelques lignes plus haut, la rencontre se complique... et pour les deux équipes. La petite bruine qui tombe sur la tête des joueurs n'y est pas étrangère, mais il n'y a pas que cela. Les déchets techniques s'enchaînent, les occasions se font rares et la nervosite, surtout des deux bancs, monte d'un cran. La pause devrait permettre à tout le monde de se remettre dans le bon sens.

Après la pause, un homme fait son apparition: Konstantelias. Du côté d'Anderlecht, il y a un peu plus de contre-pressing, du moins dans le premier quart d'heure, mais les Pandas ferment bien les malheureux petits espaces qui existent. Peu avant l'heure de jeu, Refaelov a l'occcasion de tirer mais son ballon par au-dessus.

La valse des changement arrive: Amuzu, Ashimeru et Raman ont l'occasion de se montrer pour les 20 dernières minutes. Mais celui qui va se montrer, c'est N'Dri, lui aussi monté au jeu. Il déborde Amuzu et centre pour Peeters qui est bien seul pour tromper Van Crombrugge d'une petite frappe croisée (77', 2-1). Anderlecht va alors pousser et dans les dernières secondes, l'arbitre de la rencontre, Mr Lardot, siffle un coup franc. Après une intervention du VAR, un penalty est sifflé et Refaelov égalise (90'+4, 2-2).

Tout restera à faire dans ce duel, puisque les buts à l'extérieur ne comptent pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Anderlecht n'a pas été brillant... du tout.