Darko Lemajic peut compter sur le soutien de son coach : "Ils le prennent pour cible pour beaucoup d'autres raisons"

Le Serbe vit un passage compliqué et peine à trouver le chemin des filets.

En l'absence de Laurent Depoitre, tous les regards sont tournés vers Darko Lemajic. Mais l'attaquant peine et commencer à agacer les supporters Buffalos.

Celui-ci peut toutefois compter sur le support de son entraineur : "Peu de centres arrivent à Lemajic. Sur 44 centres lors de nos deux derniers matches, seuls 5 ont été bons. Cela doit s'améliorer", expliquait Hein Vanhaezebrouck à Het Nieuwsblad.

Lemajic est très critiqué pour son manque d'efficacité : "À cause de toute cette agitation, la situation ne s'améliore pas et le moindre raté prend de l'ampleur. Nous jouons deux fois à l'extérieur et cela pourrait être un avantage. Darko a de la bonne volonté mais il joue avec de plus en plus de pression", poursuit HVH.

Un psychologue est également utile. "Notre psychologue a également discuté avec lui et de nombreux joueurs lui ont également parlé brièvement pour le soutenir. Ce n'est jamais agréable de voir ses propres supporters vous huer, quelle que soit la raison. Ils le prennent pour cible pour beaucoup d'autres raisons, notamment car nous n'avons pas fait de transfert cet hiver", estime le coach des Buffalos.