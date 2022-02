Vadis Odjidja et les Buffalos prêts pour la Bataille des Flandres : "Nous voulons rectifier le tir dimanche"

Deux jours après la défaite 0-1 en coupe contre le Club de Bruges, HVH garde pleine confiance en ses hommes.

La Gantoise ira défier Bruges dimanche après-midi au Jan Breydel. Un choc aux airs de revanche pour les deux formations, mais surtout Bruges qui voudra laver le 6-1 encaissé en août.

Hein Vanhaezebrouck peut à nouveau compter sur Tarik Tissoudali, et l'international marocain a montré mercredi soir qu'il était en forme : "J'ai été surpris par Tarik. Nous savions qu'il était en forme car il n'avait pas été malade ni blessé à la CAN. Il n'a pas beaucoup joué et cela m'a un peu surpris. L'entraîneur voulait apparemment s'en tenir à son équipe habituelle et Tarik n'est arrivé qu'à la fin", a évoqué le coach lors de traditionnelle conférence de presse.

Le coach reste toutefois plus prudent avec Vadis Odjidja et Laurent Depoitre : "Vadis n'a plus de douleurs, il s'est donc déjà plus entraîné que Laurent, lui nous devons continuer à le suivre. Après le match de Coupe, il n'a travaillé qu'avec les kinés et il est possible qu'il ne joue pas dimanche."

Le capitaine Gantois s'est également exprimé : "Je sais ce que ce match signifie. Après le match contre l'Antwerp, nos supporters pensaient déjà à la bataille des Flandres. Je pense qu'ils étaient déçus après mercredi, tout comme nous. Notre jeu et l'état d'esprit étaient bons. Il manquait une chose et nous voulons rectifier le tir dimanche", a expliqué Vadis Odjidja.

La lutte pour le Play-Off 1 n'est pas terminée mais sera plus difficile reconnaît Vadis : "Nous avons la chance que d'autres équipes ont également perdu des points. Mais nous nous concentrons maintenant sur dimanche et sommes prêts à mettre le paquet."