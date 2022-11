Cinq buts, un scénario fou et une précieuse victoire pour le Ghana!

Battu par le Portugal lors du premier match, le Ghana abordait sous pression et avec l'interdicition de perdre la deuxième rencontre de sa phase de poules. Mais, avec un seul point au compteur, et avant de défier la Seleçao de Cristiano Ronaldo, la Corée du Sud devait également faire un bon résultat ce lundi.

Heung-Min Son et ses coéquipiers ont d'ailleurs entamé le match par le bon bout, en infligeant une solide pression sur la défense ghanéenne. Mais, comme contre l'Uruguay, la Corée du Sud s'est montrée maladroite en zone de conclusion. Malgré plusieurs tentatives et cinq corners obtenus dans les 20 premières minutes de jeu, les hommes de Paulo Bento n'ont pas réussi à mettre en danger le portier ghanéen.

Et les Black Stars, cyniques, en ont profité. En ouvrant le score dès leur première occasion, à la 24e minute. Suite à un coup franc mal repoussé, Mohamed Salisu a lancé la rencontre du Ghana. Un premier but rapidement suivi d'un deuxième: sur un excellent centre de Jordan Ayew, Mohamed Kudus a doublé la mise de la tête à la 37e.

58': Cho ⚽️

61': Cho ⚽️



A three minute brace and South Korea are level out of nowhere! 🤯 pic.twitter.com/oAoKF0OanK