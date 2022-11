Toujours pas de Brugeois dans le onze ghanéen

Et comme lors du premier match, les deux Brugeois du Ghana ne seront pas sur le terrain au coup d'envoi. Kamal Sowah et Denis Odoi sont tous les deux sur le banc des remplaçants. Le principal changement dans le onze vient de la titularisation de Jordan Ayew, qui est aligné aux côtés de son frère.

Trois changements dans le onze coréen: Kwon, Jeong et Cho accompagnent Heung-Min Son dans la ligne offensive.

Here's how both teams line-up ahead of our next game! 🔍#FIFAWorldCup | #Qatar2022