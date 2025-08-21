Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

Le RSCA a disputé une première mi-temps de très bonne facture contre l'AEK Athènes, mais n'est pas parvenu à faire le break. Les Grecs en ont profité.

Ceux qui s'attendaient à voir un ogre athénien au Lotto Park auront été pris à froid par l'entame de match du RSCA : dès la mise en jeu, une passe en retrait catastrophique de Moukoudi force déjà Strakosha à être vigilant. Et dans les minutes qui suivra, le gardien albanais devra s'interposer... cinq fois.

D'abord deux fois face à César Huerta, qui prend sa chance de loin (3e, 6e) ; ensuite et surtout sur une nouvelle frappe du Mexicain, et devant Dolberg qui avait suivi. Strashoka sort alors un arrêt fulgurant du pied, avant d'encore fermer l'angle devant le Danois (9e).



Anderlecht manque d'être puni de ce manque d'efficacité : sur sa première action, Gacinovic va chercher Zini, qui se loupe du point de penalty (17e). Les Grecs, pourtant, sont largement dominés par le pressing et l'envie anderlechtois.

Le missile de Kasper Dolberg

Mais face à un gardien en feu, une solution : un but d'extraterrestre. Kasper Dolberg, de l'entrée du rectangle, envoie un vrai missile sol-air dans la lucarne de Strakosha, cette fois impuissant (21e, 1-0). Pour une fois, il exulte. L'AEK prend un coup sur la tête. Le RSCA, cependant, ne va pas en profiter malgré une bonne gestion et un contrôle total de l'entrejeu.

Et encore une fois, sur un faux rythme, ce sont les visiteurs qui mettent le nez à la fenêtre avec Kutesa qui déborde Maamar et centre pour Razvan Marin, dont la frappe est encore trop molle et sur Coosemans. Avant la pause, c'est une perte de balle de Nathan De Cat qui offre à Gacinovic une nouvelle occasion bêtement gâchée (45e).

Les regrets d'Anderlecht

Après leur meilleure première mi-temps de la saison, les Mauve & Blanc devaient éviter le coup de la panne en seconde. Et c'est pourtant l'AEK, avec deux changements à la pause, qui remonte le mieux sur le terrain. Marin frappe loin au-dessus (47e). Les relances de Hey, Maamar et même De Cat commencent à devenir hasardeuses. Le 2-0 est pourtant au bout du pied de Hazard sur un beau travail de Nathan De Cat, mais il dévisse sa frappe (56e).

Après un petit quart d'heure de flottement dans le jeu, Anderlecht finit par retrouver ses marques ; Hazard envoie un caviar sur la tête d'Angulo, qui place à côté du but (62e). L'AEK, loin du niveau attendu, ne procède que par longs ballons vers des Kutesa et Koita imprécis. Mais le coach athénien réagit : Frantzdy Pierrot et Niclas Eliasson montent au jeu... et sur leur première action conjointe, ce dernier reprend un centre dévié pour faire 1-1 à la stupeur générale (75e).

Hasi réagit à son tour : Bertaccini et Saliba montent. Mais c'est une frappe enroulée de Nilson Angulo qui manque de remettre le Sporting aux commandes : elle s'écrase sur le poteau... et Hazard, qui suit, voit Strakosha - encore - s'interposer (79e). Le RSCA aura aussi manqué de réussite ce soir. Il poussera jusqu'au bout, occasionnant encore l'une ou l'autre panique dans la défense grecque, en vain : désormais, Anderlecht devra aller créer l'exploit, et un vrai cette fois, à Athènes.