Critiqué après le Mondial : le Maroc a pris sa décision pour Mohamed Ouahbi

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Critiqué après le Mondial : le Maroc a pris sa décision pour Mohamed Ouahbi
Deviens fan de Maroc! 12

Mohamed Ouahbi reste à la tête de la sélection marocaine malgré l'élimination face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. La Fédération royale marocaine de football a confirmé sa confiance envers le sélectionneur.

Malgré l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France 2-0, Mohamed Ouahbi conserve la confiance de la Fédération royale marocaine de football. Réuni ce jeudi, le comité exécutif de la FRMF a confirmé le Schaerbeekois dans ses fonctions, quelques mois après sa nomination.

Critiqué par les supporters et les médias marocains

Cette décision met un terme aux spéculations apparues après le Mondial. Un groupe de supporters et de médias marocains avaient critiqué la prestation des Lions de l'Atlas contre la France. D'autres ont au contraire estimé que le bilan était encourageant pour un entraîneur arrivé quelques semaines avant le début de la compétition.

Ouahbi est venu remplacer Walid Regragui, l'ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas

Ouahbi avait été nommé en mars pour succéder à Walid Regragui. Ce dernier avait quitté son poste après la CAN disputée au Maroc. Battus 1-0 par le Sénégal en finale, les Lions de l'Atlas avaient été déclarés vainqueurs sur tapis vert quelques mois plus tard. Cette décision faisait suite au départ des Sénégalais de la pelouse et fait l'objet d'un appel.

Jusqu'à la prochaine Coupe du monde au Maroc, en Espagne et au Portugal ?

Lors de sa nomination, la Fédération n'avait pas dévoilé la durée de son contrat. Le Belgo-Marocain de 49 ans avait expliqué qu'il était engagé jusqu'à la prochaine Coupe du monde. Une édition particulière puisque le Maroc l'organisera avec l'Espagne et le Portugal.


En renouvelant sa confiance à Ouahbi, la Fédération ne souhaite pas changer de cap après la Coupe du monde. Le sélectionneur peut préparer les prochaines échéances avec plus de sérénité et poursuivre le travail lancé depuis son arrivée à la tête des Lions de l'Atlas.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Maroc
Mohamed Ouahbi

Plus de news

Le Club de Bruges n'est plus seul : un grand club veut s'offrir un talent de Genk

Le Club de Bruges n'est plus seul : un grand club veut s'offrir un talent de Genk

23:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Praet - Bojang - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Praet - Bojang - Openda

21:54
OFFICIEL : Dennis Praet rebondit dans un autre club de Jupiler Pro League

OFFICIEL : Dennis Praet rebondit dans un autre club de Jupiler Pro League

21:54
Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2

Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2

21:40
1
Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

20:30
1
150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

21:00
Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

20:00
Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

19:30
Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

19:00
Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

18:00
Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

17:30
🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

17:00
1
Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

16:30
Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge

Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge

15:50
Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù

Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù

15:30
"Ce n’est pas vrai" : annoncé sur le retour, le cas Malick Fofana tend tout le monde à Lyon

"Ce n’est pas vrai" : annoncé sur le retour, le cas Malick Fofana tend tout le monde à Lyon

15:00
Anderlecht pourrait bien aligner un joueur de 16 ou 17 ans contre Hammarby

Anderlecht pourrait bien aligner un joueur de 16 ou 17 ans contre Hammarby

14:30
Révélation de Challenger Pro League, il s’apprête à rejoindre un entraîneur belge à l’étranger

Révélation de Challenger Pro League, il s’apprête à rejoindre un entraîneur belge à l’étranger

14:00
Né cassé à l'entraînement : vers un forfait supplémentaire pour Anderlecht contre Hammarby

Né cassé à l'entraînement : vers un forfait supplémentaire pour Anderlecht contre Hammarby

13:20
Visite médicale passée ce matin : Edward Still se prépare à accueillir un joueur qu'il a connu à Anderlecht

Visite médicale passée ce matin : Edward Still se prépare à accueillir un joueur qu'il a connu à Anderlecht

13:00
Anderlecht impuissant ? L'Union et le Standard à la lutte pour un ancien joueur vedette d'Antoine Sibierski

Anderlecht impuissant ? L'Union et le Standard à la lutte pour un ancien joueur vedette d'Antoine Sibierski

12:20
Le Club de Bruges devancé par un club allemand : ce joueur ne signera pas chez les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges devancé par un club allemand : ce joueur ne signera pas chez les Blauw en Zwart

12:00
Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée Analyse

Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée

11:30
OFFICIEL : un jeune Liégeois quitte Lille pour se lancer un défi à l’étranger

OFFICIEL : un jeune Liégeois quitte Lille pour se lancer un défi à l’étranger

11:00
Les mots forts de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine : "Certains auraient dit des conneries"

Les mots forts de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine : "Certains auraient dit des conneries"

10:00
1
"Les gars ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes" : Kane "dévasté" après la défaite de l’Angleterre

"Les gars ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes" : Kane "dévasté" après la défaite de l’Angleterre

10:40
Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen

Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen

10:20
"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine

"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine

09:20
1
OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club

OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club

09:50
Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

08:00
2
OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

08:40
Un jeune talent du Sporting de Charleroi rejoint le FC Barcelone

Un jeune talent du Sporting de Charleroi rejoint le FC Barcelone

08:22
2
Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

07:30
Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions

Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions

07:00
Cette fois, il n'y avait pas de main de Dieu, mais Messi : l'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale !

Cette fois, il n'y avait pas de main de Dieu, mais Messi : l'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale !

15/07
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

15/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Demi-finales
France France 0-2 Espagne Espagne
Angleterre Angleterre 1-2 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved