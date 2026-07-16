Critiqué après le Mondial : le Maroc a pris sa décision pour Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi reste à la tête de la sélection marocaine malgré l'élimination face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. La Fédération royale marocaine de football a confirmé sa confiance envers le sélectionneur.

Malgré l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France 2-0, Mohamed Ouahbi conserve la confiance de la Fédération royale marocaine de football. Réuni ce jeudi, le comité exécutif de la FRMF a confirmé le Schaerbeekois dans ses fonctions, quelques mois après sa nomination.

Critiqué par les supporters et les médias marocains

Cette décision met un terme aux spéculations apparues après le Mondial. Un groupe de supporters et de médias marocains avaient critiqué la prestation des Lions de l'Atlas contre la France. D'autres ont au contraire estimé que le bilan était encourageant pour un entraîneur arrivé quelques semaines avant le début de la compétition.

Ouahbi est venu remplacer Walid Regragui, l'ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas

Ouahbi avait été nommé en mars pour succéder à Walid Regragui. Ce dernier avait quitté son poste après la CAN disputée au Maroc. Battus 1-0 par le Sénégal en finale, les Lions de l'Atlas avaient été déclarés vainqueurs sur tapis vert quelques mois plus tard. Cette décision faisait suite au départ des Sénégalais de la pelouse et fait l'objet d'un appel.

Jusqu'à la prochaine Coupe du monde au Maroc, en Espagne et au Portugal ?

Lors de sa nomination, la Fédération n'avait pas dévoilé la durée de son contrat. Le Belgo-Marocain de 49 ans avait expliqué qu'il était engagé jusqu'à la prochaine Coupe du monde. Une édition particulière puisque le Maroc l'organisera avec l'Espagne et le Portugal.



En renouvelant sa confiance à Ouahbi, la Fédération ne souhaite pas changer de cap après la Coupe du monde. Le sélectionneur peut préparer les prochaines échéances avec plus de sérénité et poursuivre le travail lancé depuis son arrivée à la tête des Lions de l'Atlas.