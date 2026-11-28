Kevin De Bruyne ne participera pas à la rencontre de Naples face à Sassuolo ce dimanche. Le Diable Rouge, qui souffre de fatigue musculaire, ne figure pas dans la sélection de Massimiliano Allegri.

Naples a dévoilé ce samedi sa sélection pour le déplacement à Sassuolo. Le nom de Kevin De Bruyne ne figurait pas dans la liste des dix-neuf joueurs. Vendredi, le milieu de terrain de 35 ans avait suivi un programme d'entraînement individuel, ce qui avait suscité des doutes quant à sa disponibilité.

Naples ne veut prendre aucun risque avec De Bruyne

Selon Sky Sport Italia, Naples veut éviter que ses soucis physiques ne s'aggravent. De Bruyne est écarté par précaution. Pour l'instant, rien n'indique qu'il souffre d'une blessure grave.

Les dernières semaines ont été intenses pour le Diable Rouge. En plus de ses matchs avec Naples, il a joué avec l'équipe nationale belge. Mardi, il affrontait son ancien club, Manchester City, en Ligue des champions. Cette succession de rencontres laisse des traces.

Un problème supplémentaire pour Allegri

L'absence de De Bruyne est un nouveau coup dur pour Allegri. Naples doit composer avec plusieurs blessés. Stanislav Lobotka et Giovanni Di Lorenzo ne sont pas disponibles. L'entraîneur italien devra une nouvelle fois remanier son onze de départ.

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On ne sait pas encore s'il pourra retrouver le groupe la semaine prochaine. Naples affrontera Lecce le 5 décembre. Le club espère que son meneur de jeu belge aura suffisamment récupéré d'ici là, car avec le programme chargé de décembre, Allegri souhaite récupérer son milieu créatif le plus vite possible.