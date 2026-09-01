OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga
Photo: Werder Brême
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Moussa N'Diaye quitte finalement Anderlecht en prêt pour rejoindre le Werder Brême. Les Mauves ont accepté de laisser partir leur latéral gauche, qui poursuivra donc sa carrière en Bundesliga.

Nicolas Baccus

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

Moussa N'Diaye quitte officiellement le Sporting d'Anderlecht et rejoint le Werder Brême. L'arrière gauche a signé avec la formation de Bundesliga sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison.

"Je connais déjà le football allemand et j'ai joué dans plusieurs stades de Bundesliga. Je sais donc à quel point le jeu est intense ici et à quel point les supporters sont passionnés. Le Werder est un club avec une grande tradition et j'ai eu un bon sentiment dès les premières discussions. Je veux mettre mon expérience au service de l'équipe", a expliqué le joueur.

Nicolas Baccus

Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

Selon nos informations, Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht. Le latéral gauche passera ses tests médicaux ce mardi pour rejoindre le Werder Brême. Il va signer sous la forme d'un prêt avec option d'achat, qui ne devrait probablement pas être obligatoire.

Ce départ signifie également que les Mauves devront encore se mettre à la recherche d'un remplaçant, puisque Ludwig Augustinsson deviendrait ainsi le seul arrière gauche restant dans le noyau. Des négociations sont à nouveau en cours avec Dundee United pour Will Ferry, mais Schalke s'est également manifesté dans ce dossier après avoir manqué Moussa N'Diaye.

Ce transfert pourrait également avoir des conséquences pour Olivier Deman, qui souhaite de son côté quitter le Werder Brême. Il avait déjà été cité précédemment du côté du Club de Bruges et pourrait désormais également devenir une option pour Anderlecht.

Florent Malice

Moussa N'diaye finalement vers le Werder Brême

Alors que nous évoquions Schalke 04 comme destination pour Moussa N'diaye, c'est finalement vers un autre club de Bundesliga que se dirigerait le latéral sénégalais. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, N'diaye se rapprocherait désormais plutôt du Werder Brême. Les Mauve & Blanc seraient en discussions avancées avec le Werder concernant un transfert définitif.

Moussa N'diaye souhaitait initialement rejoindre Schalke 04 où il était prêté la saison passée et avait fait forte impression. Cette saison, c'est Ludwig Augustinsson qui a débuté en tant que titulaire ; officiellement, N'diaye était absent pour cause de maladie au Kazakhstan. Mais au match retour, Vitor Bruno avait encore préféré Augustinsson. Le Suédois, cependant, verra débarquer une doublure - ou un concurrent - en cas de départ de Moussa N'diaye. 

Moussa N'Diaye souhaite quitter Anderlecht pour retourner à Schalke. Les Mauves sont ouverts à son départ, mais devront régler un problème important dans leur effectif.

Moussa N'Diaye avait impressionné la saison dernière lors de son prêt à Schalke. Le défenseur avait joué un rôle important dans la promotion du club allemand en Bundesliga, mais il est retourné à Anderlecht au terme de son prêt. À l'époque, Schalke ne disposait pas d'option d'achat.

N'Diaye veut quitter Anderlecht

Les Allemands ont continué à le suivre et souhaitent le rapatrier. Selon nos informations, Anderlecht serait plus ouvert à un départ. N'Diaye insisterait fortement pour obtenir son transfert.

La situation n'est pas simple pour Anderlecht. Les Mauves ne sont pas bien fournis au poste d'arrière gauche puisque Ludwig Augustinsson est le seul autre spécialiste du poste. Si N'Diaye venait à partir, le club bruxellois devrait rapidement lui trouver un remplaçant.

La position d'Anderlecht est claire concernant les joueurs qui souhaitent partir. Antoine Sibierski et Vitor Bruno veulent travailler avec un groupe pleinement impliqué dans le projet. Si N'Diaye veut quitter le club, les Mauves ne fermeront pas la porte à un transfert. Mais pas question de le laisser partir sans avoir une solution pour le remplacer.

Ferry suivi depuis plusieurs semaines

Anderlecht a une piste en tête en cas de départ de N'Diaye. Les Mauves suivent Will Ferry, l'arrière gauche de Dundee United, depuis plusieurs semaines. Jusqu'à présent, le prix réclamé par le club écossais avait refroidi les Bruxellois.

Mais les choses pourraient rapidement évoluer. Si N'Diaye quitte Anderlecht, le recrutement d'un arrière gauche deviendra une priorité et le dossier Ferry pourrait revenir sur la table.

Anderlecht avait fixé ses exigences entre trois et cinq millions d'euros pour laisser partir le défenseur. Une somme difficile à sortir pour Schalke. Malgré sa montée en Bundesliga, le club allemand doit composer avec une situation financière compliquée et ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre.

Les deux clubs discutent d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Cette formule permettrait à Schalke d'étaler le coût du transfert et Anderlecht aurait la garantie de récupérer une indemnité par la suite.

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