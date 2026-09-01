OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Moussa N'Diaye quitte finalement Anderlecht en prêt pour rejoindre le Werder Brême. Les Mauves ont accepté de laisser partir leur latéral gauche, qui poursuivra donc sa carrière en Bundesliga.