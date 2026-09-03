Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

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Passé par le Sporting d'Anderlecht, Aston Villa ou encore le Napoli, l'ancien Diable Rouge Leander Dendoncker (32 sélections) était libre de tout contrat depuis son départ du Real Oviedo le 1er juillet. Le médian défensif a cependant trouvé un nouveau défi en Croatie, où il s'est engagé avec le Hajduk Split, vice-champion en titre, qui disputera la phase de ligue de la Conference League et qui y croisera Saint-Trond.