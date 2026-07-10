Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Libre de tout contrat, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Europe et en MLS
Photo: © photonews
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Actuellement libre de tout contrat après la fin de son aventure au Real Oviedo, Leander Dendoncker suscite de l’intérêt en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, mais aussi en MLS.

C’est ce que révèle le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg. Le milieu défensif est en pleines négociations pour son avenir. À l’âge de 31 ans, il espère retrouver un nouveau défi intéressant.

La saison dernière, il évoluait du côté du Real Oviedo, qu’il avait rejoint en provenance d’Aston Villa. Avec la formation espagnole, il a disputé 19 matchs et inscrit un but toutes compétitions confondues.

Doté d’une solide expérience, il a un profil qui pourrait correspondre à de nombreuses équipes européennes. Si la MLS semble également une option, il semble plus probable de le voir rejoindre une formation européenne.

Dans sa carrière, le joueur formé à Anderlecht a connu des hauts et des bas. Il a signé dans de grands clubs européens comme Aston Villa, Naples ou Wolverhampton.

Une valeur marchande de moins de 2 millions d'euros

Sa valeur marchande a désormais bien chuté. Le milieu défensif de 31 ans est estimé à 1,8 million d’euros selon Transfermarkt. En décembre 2020, il avait atteint sa plus haute valeur marchande, étant estimé à 32 millions d’euros lorsqu’il évoluait en Premier League sous les couleurs de Wolverhampton. Il a évolué chez les Wolves entre l’été 2018 et l’été 2022. Avec l’équipe anglaise, il a disputé pas moins de 159 matchs avant de rejoindre Aston Villa.

C’est au Sporting d'Anderlecht et à Wolverhampton qu’il a alors fait la plus grosse partie de sa carrière. Ses bonnes années sont cependant malheureusement désormais derrière lui. Difficile de dire quel pourrait être le club idéal pour lui, mais une chose est sûre : il étudie actuellement différentes options qui pourraient lui permettre de poursuivre sa carrière dans une bonne direction.

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