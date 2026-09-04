Un ancien du Standard fait son retour au pays, où il touchera le salaire le plus élevé du championnat !

Denis Dragus n'est plus un joueur de Trabzonspor. L'attaquant passé par le Standard a fait son retour en Roumanie et s'est engagé au FCSB (Steaua Bucarest), après une saison compliquée notamment par une blessure.

Denis Dragus (27 ans) restera probablement un mystère jusqu'à la fin de sa carrière. L'attaquant roumain était arrivé au Standard avec une étiquette de grand talent, et sa qualité technique était souvent soulignée par les observateurs. Pourtant, il peinera à convaincre ses entraîneurs successifs, et va enchaîner les prêts au fil des saisons.

Acheté 1,8 million par les Rouches, il sera prêté à Crotone, au Genoa puis à Gaziantep, où il va enfin exploser et inscrire 16 buts en 41 matchs. Le club turc de Trabzonspor l'achètera alors à titre définitif pour une somme à peu près équivalente à celle dépensée par le Standard à l'époque.

Un passage mitigé en Turquie

Mais comme au Standard, Dragus peinera à s'imposer à Trabzonspor, et après une saison à 3 buts en 26 matchs, il sera encore prêté la saison passée. D'abord à Eyüpspor, puis à Gaziantep où il s'était révélé. Deux échecs, liés notamment à des blessures de l'attaquant roumain.

🚨 Denis Drăguș signed a 3-year deal with FCSB after being released by Trabzonspor yesterday. He will earn €1m per season. Bonuses could get him to €1.5m. The best-paid player in Romania by far. pic.twitter.com/FLRmQUGnCt — Emanuel Roşu (@Emishor) September 4, 2026

Désormais, Denis Dragus va tenter de se relancer au pays. Le FCSB a en effet annoncé la signature de l'international roumain (28 caps pour 7 buts) pour trois saisons





. Plus surprenant : Dragus sera payé 1 million d'euros annuels, un montant qui peut grimper jusqu'à 1,5 million avec bonus, annonce le journaliste roumain Emanuel Rosu. Cela fera de lui le joueur le mieux payé du championnat roumain "de loin", précise Rosu. Les attentes seront donc grandes autour du natif de Bucarest.

Lors de son passage au Standard de Liège, Denis Dragus aura disputé 60 matchs et inscrit 11 buts. Sa meilleure saison aura été 2021-2022, lors de laquelle le buteur roumain a disputé 28 matchs de championnat et inscrit 6 buts. Le coach des Rouches à l'époque était Luka Elsner, qui avait donc réussi à tirer le meilleur du joueur.