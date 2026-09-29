"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat depuis Stade Roi Baudouin
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"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables
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La Belgique n'a pas réussi à battre son voisin ce soir au Stade Roi Baudouin. Une défaite 0-1 sur un but de Michael Olise à trois minutes de la fin.

Depuis ce match amical remporté contre la France en 2015 (3-4 au Stade de France), la Belgique n'a plus remporté un seul match contre les Bleus. Six matchs et six défaites face à l'équipe de France. Un triste bilan auquel les Diables n'ont pas pu mettre fin ce soir au Stade Roi Baudouin.

Deux anciens de Neerpede au milieu de terrain

Capitaine et titulaire ce soir, Youri Tielemans a disputé toute la rencontre. Le milieu de terrain de Manchester United était aligné aux côtés de Roméo Lavia. Un duo qui évolue en Premier League. Le milieu défensif de Chelsea a livré une bonne prestation ce soir pour sa toute première titularisation avec la Belgique.

Une belle première titularisation pour Roméo Lavia

Tielemans a été interrogé à ce sujet. "Roméo Lavia a été très bon. Nous connaissions ses qualités. À Chelsea, il les a déjà montrées et maintenant, il le fait avec la Belgique. Il peut donner ces ballons entre les lignes, ce qui rend les choses plus faciles pour moi."

La France s'est montrée clinique malgré son équipe B sur le terrain. Le capitaine des Diables, lui, a des regrets. "Nous avons eu les occasions. Si nous avions marqué, on ne sait pas comment ça se serait passé. Ce but ne devrait pas tomber sur une contre-attaque, mais bien sûr, ils ont beaucoup de qualité. Pourtant, nous avons bien joué."

"Dommage que nous soyons repartis les mains vides"

Lire aussi… Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long...
L'objectif n'a pas été atteint. La Belgique est quand même deuxième du groupe, devant l'Italie grâce à la confrontation directe. Un manque de finition qui a coûté cher. "C'est dommage que nous soyons repartis les mains vides. La seule différence avec le match contre l'Italie est que nous avons marqué. Nous n'avons pas assez saisi nos moments. Lors des matchs à venir, nous devrons faire encore mieux."

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