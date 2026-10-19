🎥 Bientôt la même chose au Mambourg ? Un joueur prêté par le Sporting Charleroi empile les buts

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Bientôt la même chose au Mambourg ? Un joueur prêté par le Sporting Charleroi empile les buts

Alors que le Sporting Charleroi réussit pleinement son début de saison, c'est également le cas de l'un de ses talents envoyés en prêt. Anthony Descotte a signé un doublé avec le Fortuna Sittard ce dimanche.

Anthony Descotte (23 ans) commence à se faire un nom en Eredivisie c'est déjà la troisième fois que le Sporting Charleroi envoie son attaquant en prêt aux Pays-Bas. En 2024-2025, le joueur formé au Mambourg avait été prêté au FC Utrecht, mais n'avait pas vraiment réussi à s'imposer, disputant 9 matchs avec l'équipe A et 4 avec les U23 en D2 néerlandaise.

La saison passée, c'est au FC Volendam que Descotte était prêté, et c'était cette fois une blessure aux ischios-jambier qui le freinait dans son élan. L'international U21 inscrivait tout de même 4 buts en 14 matchs de championnat.

Anthony Descotte empile les buts avec le Fortuna Sittard 

Cette saison pourrait bien être celle de l'explosion. Une nouvelle fois pas conservé par le RCSC et envoyé en prêt au Fortuna Sittard, Anthony Descotte empile les buts : il en est désormais à 5 réalisations en 9 matchs d'Eredivisie.

Ce week-end, Descotte a inscrit les deux buts de son équipe lors du partage en déplacement au NEC Nimègue. Il réalise ainsi le meilleur début de saison de sa carrière jusqu'ici.

En Belgique, Anthony Descotte a déjà reçu sa chance à 23 reprises avec l'équipe A mais n'est pas encore parvenu à s'imposer. Attaquant polyvalent capable d'évoluer sur l'aile comme en pointe ou derrière l'attaquant, il pourrait bien revenir avec un autre statut l'été prochain. 

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