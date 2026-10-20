"Allegri est le Mourinho de l'Italie" : Kevin De Bruyne prisonnier du style de son entraîneur à Naples ?

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"Allegri est le Mourinho de l'Italie" : Kevin De Bruyne prisonnier du style de son entraîneur à Naples ?
Photo: © photonews
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Kevin De Bruyne est en désaccord avec Massimiliano Allegri à Naples. Le Diable conteste son rôle sur le terrain et les mauvais résultats compliquent la situation.

Les dernières semaines ont été compliquées pour Kevin De Bruyne à Naples. Notre compatriote s'est heurté à Massimiliano Allegri lors du match de Ligue des champions contre Villarreal. L’entraîneur voulait le voir décrocher pour organiser le jeu depuis l'arrière, alors que le Diable préférait évoluer plus haut.

Son mécontentement a fait parler dans la presse italienne. Après son penalty manqué contre Venise, le spécialiste du football italien Willem Haak estime que le problème est plus profond : les deux hommes n'ont pas la même vision du jeu.

Allegri opte pour une autre philosophie de jeu

"Il a emmené son football de dinosaure à Naples", affirme Haak au sujet de l'approche d'Allegri, auprès de Sporza. L'entraîneur italien est connu pour son approche défensive et De Bruyne a brillé avec le football offensif de Pep Guardiola à Manchester City. "Ce ne sera pas la période la plus heureuse de sa carrière", estime-t-il.

La situation s'est compliquée pour De Bruyne face à Venise. Le Belge a commencé la rencontre sur le banc, puis a manqué son penalty après son entrée en jeu. Pour Haak, le problème vient des choix de l'entraîneur. "Allegri est un peu le Mourinho de l'Italie, quelqu'un qui retrouve un poste grâce à son nom", explique-t-il. Selon lui, la méthode d'Allegri ne correspond ni aux joueurs ni au club.

De Bruyne cherche sa place à Naples

Le club italien a perdu cinq de ses neuf derniers matchs officiels et occupe la neuvième place de Serie A. De Bruyne se retrouve au centre des critiques, loin de l'image affichée avec les Diables Rouges, où il semblait prendre beaucoup plus de plaisir sur le terrain.

Lire aussi… Massimiliano Allegri joue son avenir à Naples : un entraîneur battu par Mark Van Bommel pour le remplacer ?

"Ce serait plus agréable pour lui de ne pas évoluer dans une équipe aussi cadrée tactiquement et de simplement pouvoir jouer au football", conclut Haak. Le spécialiste de l'Italie ne s'attend pas à ce que la situation évolue.

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