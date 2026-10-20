Le verdict est tombé pour Nathan De Cat : terrible nouvelle pour l'ancien talent d'Anderlecht

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Le verdict est tombé pour Nathan De Cat : terrible nouvelle pour l'ancien talent d'Anderlecht
Photo: © photonews

Les débuts de Nathan De Cat à Hoffenheim sont compliqués. Arrivé en Allemagne cet été en provenance d'Anderlecht, le milieu de terrain de 18 ans va devoir rester éloigné des terrains pendant trois mois et demi en raison d'une déchirure du ménisque. Un coup dur pour le jeune Bruxellois, qui espérait gagner du temps de jeu et s'imposer au sein de sa nouvelle équipe.

Nathan De Cat était absent du groupe pour le match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach. Via Instagram, il a expliqué la raison. "Malheureusement, une déchirure du ménisque va m'éloigner des terrains pendant un certain temps. C'est décevant, mais je sais que cela fait partie du jeu", a-t-il indiqué. "Je fais confiance au plan et au timing de Dieu".

Des débuts compliqués en Allemagne

Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour De Cat. Arrivé à Hoffenheim en juillet avec l'ambition de s'imposer, le joueur connaît jusqu'ici des débuts plus compliqués que prévu. Régulièrement utilisé durant la préparation estivale, il a dû se contenter d'une entrée en jeu depuis le début du championnat. Une apparition au cours de laquelle il s'est retrouvé impliqué sur le but encaissé par son équipe.

Depuis, il n'a disputé que trente minutes en Bundesliga. L'ancien jeune d'Anderlecht a joué 61 minutes en Coupe d'Allemagne et 78 minutes en Europa League. C'est dans ces deux compétitions qu'il semblait commencer à trouver sa place.

Pas de duel contre Anderlecht cette saison

De Cat risque de manquer plusieurs rendez-vous importants, dont le duel européen face à son ancien club, Anderlecht, et la rencontre contre le Bayern Munich de Vincent Kompany.


Un coup dur pour le jeune milieu, dont la progression à Hoffenheim se retrouve freinée. Sa priorité sera de se rétablir avant de tenter de s'imposer.

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