Mechele sera-t-il disponible pour affronter Lens après sa fracture du nez ? Ivan Leko donne des nouvelles

Ivan Leko a donné des nouvelles ce mardi de Brandon Mechele, qui s'était fracturé le nez. Sera-t-il bien opérationnel contre le RC Lens ?

La semaine dernière contre l'Inter Milan, Brandon Mechele a disputé près d'une mi-temps entière avec une fracture du nez. Le défenseur des Blauw en Zwart a véritablement donné tout ce qu'il pouvait face au club milanais et cela a payé, car les Brugeois ont créé la surprise.

Bruges s'est imposé sur le score de 3-4 au stade Giuseppe Meazza. Nicolo Tresoldi avait notamment inscrit un triplé mémorable, lui qui était supporter de l'AC Milan durant son enfance.

Brandon Mechele disponible contre Lens

Brandon Mechele n'a pas joué en Coupe de Belgique samedi lors du succès 1-0 du Club de Bruges face au KSC Lokeren. Il est resté sur le banc durant tout le match.

Une manière de le protéger avant le match face à Lens ? C'est probable. En tout cas, Ivan Leko a annoncé qu'il était opérationnel contre Lens.

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"Brandon Mechele peut jouer en toute sécurité avec son masque. Je suis les recommandations des médecins", a expliqué l'entraîneur ce mardi en conférence de presse d'avant-match.