"Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux

Nicolò Tresoldi est incontestablement l'homme de la soirée du côté du Club de Bruges. L'attaquant italo-allemand a inscrit un triplé lors du succès des Blauw en Zwart face à l'Inter Milan (3-4). Marquer trois buts au stade Giuseppe-Meazza, est évidemment quelque chose de particulier pour lui, comme il l'a confié après la rencontre.

Nicolò Tresoldi est un supporter de l'AC Milan, l'ennemi juré de l'Inter. Alors, réaliser une telle prestation face aux Nerazzurri, il ne pouvait pas rêver mieux. "C'était une soirée complètement folle. Marquer trois buts et gagner à San Siro, c'est quelque chose d'indescriptible, surtout avec toute ma famille et mes amis présents ici. J'ai rêvé tellement de fois d'une soirée comme celle-ci. C'est fantastique."

"Pour moi, c'était un peu comme un derby"

"J'ai reçu beaucoup de messages de supporters de l'AC Milan avant le match", a-t-il confié au micro de Sky Sport. "Ils m'encourageaient à marquer et à gagner. Je suis heureux d'avoir gagné pour Bruges, pour les supporters et pour tout le football belge. Pour moi, c'était un peu comme un derby… C'est énorme !"

Le Club de Bruges a notamment su profiter des erreurs de son adversaire : "Nous avons préparé ce match en sachant que l'Inter est la meilleure équipe d'Italie et l'une des meilleures au monde. Nous voulions les presser haut et ne pas les laisser respirer, car ils aiment affronter des blocs bas. Nous avons su profiter des erreurs qu'ils pouvaient commettre."

Le Club de Bruges a joué sans complexe face à l'Inter

Le Club de Bruges voulait gagner, mais les Blauw en Zwart souhaitaient également prendre du plaisir en disputant ce genre de rencontre. Une mission accomplie à la perfection : "Nous avons aussi pris du plaisir. Nous sommes une équipe jeune et l'entraîneur nous a dit de ne pas avoir peur. Nous avons également eu un peu de réussite. Nous avons pu jouer libérés et je pense que nous avons réalisé un très beau match, surtout en deuxième période. Sur le quatrième but, on voit bien que nous étions mieux qu'eux."