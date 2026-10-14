"Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux

"Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Nicolò Tresoldi est incontestablement l'homme de la soirée du côté du Club de Bruges. L'attaquant italo-allemand a inscrit un triplé lors du succès des Blauw en Zwart face à l'Inter Milan (3-4). Marquer trois buts au stade Giuseppe-Meazza, est évidemment quelque chose de particulier pour lui, comme il l'a confié après la rencontre.

Nicolò Tresoldi est un supporter de l'AC Milan, l'ennemi juré de l'Inter. Alors, réaliser une telle prestation face aux Nerazzurri, il ne pouvait pas rêver mieux. "C'était une soirée complètement folle. Marquer trois buts et gagner à San Siro, c'est quelque chose d'indescriptible, surtout avec toute ma famille et mes amis présents ici. J'ai rêvé tellement de fois d'une soirée comme celle-ci. C'est fantastique."

"Pour moi, c'était un peu comme un derby"

"J'ai reçu beaucoup de messages de supporters de l'AC Milan avant le match", a-t-il confié au micro de Sky Sport. "Ils m'encourageaient à marquer et à gagner. Je suis heureux d'avoir gagné pour Bruges, pour les supporters et pour tout le football belge. Pour moi, c'était un peu comme un derby… C'est énorme !"

Le Club de Bruges a notamment su profiter des erreurs de son adversaire : "Nous avons préparé ce match en sachant que l'Inter est la meilleure équipe d'Italie et l'une des meilleures au monde. Nous voulions les presser haut et ne pas les laisser respirer, car ils aiment affronter des blocs bas. Nous avons su profiter des erreurs qu'ils pouvaient commettre."

Le Club de Bruges a joué sans complexe face à l'Inter

Le Club de Bruges voulait gagner, mais les Blauw en Zwart souhaitaient également prendre du plaisir en disputant ce genre de rencontre. Une mission accomplie à la perfection : "Nous avons aussi pris du plaisir. Nous sommes une équipe jeune et l'entraîneur nous a dit de ne pas avoir peur. Nous avons également eu un peu de réussite. Nous avons pu jouer libérés et je pense que nous avons réalisé un très beau match, surtout en deuxième période. Sur le quatrième but, on voit bien que nous étions mieux qu'eux."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Inter

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 0-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Inter 3-4 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 18:45 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 18:45 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21:00 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 21:00 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 21:00 PSG PSG
AS Roma AS Roma 21:00 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 21:00 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège El Malvario El Malvario a propos de "Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière” Pogi Pogi a propos de "J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard Union 60 Union 60 a propos de Olivier Deschacht au cœur d'une polémique : "J'aurais peut-être dû le dire autrement" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon Albert Dupont Albert Dupont a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? Pogi Pogi a propos de "On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ? sanglier66 sanglier66 a propos de Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête" Pogi Pogi a propos de "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved