Un peu plus de sérénité à Anderlecht ? Le retour qui fera beaucoup de bien à l'équipe

Scott Crabbé, journaliste football
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Un peu plus de sérénité à Anderlecht ? Le retour qui fera beaucoup de bien à l'équipe
Photo: © photonews
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Anderlecht s'est entraîné une dernière fois sur le sol belge ce matin avant de décoller pour la Pologne, où l'attend un déplacement au Jagiellonia Białystok. La première séance du jour a été marquée par la présence de trois joueurs incertains.

Comme avant la rencontre face au Dinamo Zagreb, Vitor Bruno a quelque peu bousculé les habitudes de la maison en instaurant encore une séance d'entraînement à Neerpede la veille du match.

C'était donc ce matin. Avec à la clé quelques renseignements précieux. Dont la présence de Giulian Biancone, incertain pour la rencontre. Il était d'ailleurs tout sourire.

Giulian Biancone voit le bout du tunnel

Le Français a ensuite fait le voyage avec la délégation mauve, confirme Het Laatste Nieuws. Antoine Sibierski, Michael Verschueren et  Kenneth Bornauw ont eux aussi embarqué dans l'avion.

Le défenseur de 26 ans s'était blessé lors du déplacement à Malines il y a un mois. Se remettant d'une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, il n'était pas encore en mesure de figurer dans la sélection contre le Beerschot.


Sa présence à la session matinale n'implique pas forcément qu'il sera titulaire demain mais est une bonne nouvelle dans l'optique de son retour à la compétition. Car le défenseur autrefois lancé par Thierry Henry à Monaco apporte beaucoup à la défense anderlechtoise et a manqué à l'équipe depuis un mois.

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