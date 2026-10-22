Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini"

Anderlecht s'apprête à défier le Jagiellonia ​Białystok pour tenter de décrocher ses premiers points en Europa League. Un ancien attaquant du championnat belge a brieffé les Polonais sur quelques joueurs mauves.

Nous vous en parlions hier, le Jagiellonia ​Białystok compte quelques connaissances de Pro League dans ses rangs. Dont Youssuf Sylla, passé par Zulte Waregem et Charleroi (3 buts en 37 apparitions chez les Zèbres).

Youssuf Sylla sait qu'Anderlecht peut faire mal

Blessé depuis quelques semaines, l'ancien Diablotin n'en a pas moins prévenu ses coéquipiers quant à la menace que représentent certains joueurs mauves.

Quand La Dernière Heure lui demande qui il redoute le plus, sa réponse fuse : "Je dirais Bertaccini. Il marque facilement et est très agile. C'est le genre de joueur qui peut nous poser des problèmes".

Retrouvailles en Pologne

Un match particulier pour Sylla, qui a commencé le foot à Neerpede et retrouvera ce soir quelques anciens coéquipiers croisés chez les Diablotins : "J'ai joué avec Mario Stroeykens et Marco Kana dans les sélections de jeunes. Ce sont deux joueurs de très haut niveau que j'admire beaucoup. Je suis impatient de les revoir".

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Restant sur quatre défaites consécutives en championnat, le Jagiellonia ​Białystok sera donc méfiant. Mais le club polonais croit également en sa capacité d'élever le niveau pour reprendre confiance. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une interview exclusive d'un membre de la direction en cliquant ici.