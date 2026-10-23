"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

Annoncé perdant d'avance, Saint-Trond a fait taire Midtjylland sur sa pelouse. Joedrick Pupe savoure ce succès et répond aux déclarations de l'entraîneur danois.

Joedrick Pupe avait eu vent des propos de l'entraîneur de Midtjylland avant le match. D'après les échos qui circulaient, le technicien danois s'attendait à une victoire "facile" face à Saint-Trond. Mais jeudi soir, ce sont les Trudonnaires qui se sont imposés 0-1.

"Leur entraîneur avait dit que ce serait une victoire facile"

Au micro de VTM, le défenseur n'a pas manqué de lui répondre. "Leur entraîneur avait dit que ce serait une victoire facile. Apparemment, ça ne l'a pas été. Nous avons prouvé que nous sommes tout aussi capables que l'an dernier. Chacun a donné le meilleur de lui-même".

Saint-Trond a affiché ses ambitions, montrant qu'il n'était pas venu pour subir. Après s'être procuré plusieurs occasions, le STVV a été récompensé à la 42e minute grâce à Frédéric Soelle Soelle. Midtjylland a tenté de réagir, mais ils ont résisté grâce à une intervention décisive de Kokubo.

Pupe a tenu à remercier les nombreux supporters qui avaient effectué le déplacement au Danemark. "Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes en Europe qui puissent se vanter d'avoir 950 personnes dans les tribunes visiteurs. C'était tout simplement fantastique, ils nous ont portés tout au long du match".

Six sur six

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Avec deux victoires en autant de rencontres, le STVV réalise un début de campagne européenne parfait. Les Canaris comptent six points et peuvent regarder vers la suite de la Conference League avec ambition.