Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?
Photo: © photonews

Mario Stroeykens connaît une renaissance inattendue au RSC Anderlecht : voilà trois matchs d'affilée que Vitor Bruno l'aligne en tant que milieu central, un rôle inhabituel pour lui. Peut-il s'y imposer ?

Quel est le poste de Mario Stroeykens ? Alors que le jeune talent formé à Neerpede commence petit-à-petit à s'éloigner de l'âge auquel on est encore considéré comme un espoir (c'est factuel : il a 22 ans, et la catégorie Espoirs va jusqu'aux U21 voire U23), cette question pourtant simple n'a pas encore vraiment trouvé de réponse.

Faisons le topo : en équipes de jeunes, Stroeykens était vu comme un ailier percutant et très technique, ou comme un numéro 10. C'es d'ailleurs en 10 que "Super Mario" a disputé le plus de matchs sous le maillot de l'équipe A (près de 70). 

Le deuxième rôle dans lequel il a le plus utilisé ? Ailier... mais sans qu'aucun entraîneur puisse vraiment trancher entre le flanc gauche et le flanc droit. Mario Stroeykens a également été utilisé un nombre non-négligeable de fois en "faux 9" ou en tant que deuxième attaquant : son association avec Kasper Dolberg marchait très bien, mais seul devant, il était à la peine.

Reculer pour mieux sauter... ou par défaut ? 

Et quand un joueur peine à trouver sa place, mais que ses qualités sont trop évidentes pour qu'on abandonne, reste à essayer des choses. Vitor Bruno a donc décidé de tenter de reculer Mario Stroeykens dans l'entrejeu : dans un rôle de 8, déjà essayé par le passé, mais aussi de pivot aux côtés d'un autre joueur au profil comparable, Thelo Aasgaard.

Stroeykens Mario - Volckaert Matties
© photonews

Comparable parce que le Norvégien aussi est très polyvalent... et qu'il est difficile de définir son meilleur poste également. C'est très probablement au n°10 qu'Aasgaard est le plus à l'aise, mais il est intéressant de noter qu'à Wigan, le club où il a le plus disputé de matchs, ses coachs l'ont aligné un peu partout, exactement comme Stroeykens ; Bruno l'a essayé plus haut, mais le préfère visiblement en 6 "et demi" aux côtés du "ket" de Neerpede.

Lire aussi… "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

Cela peut-il vraiment marcher ? Mario Stroeykens a en tout cas livré un très bon match ce jeudi au Jagiellonia - mais il a déjà disputé de bons matchs à peu près à tous les postes où il a été aligné. Son problème a toujours été le même : enchaîner ces matchs réussis. On a un peu de mal à imaginer que l'avenir du joueur soit si bas dans le jeu... mais son présent, peut-être bien. À charge pour lui de confirmer, surtout face à des adversaires d'un plus haut niveau que Bialystok

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