Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?
Photo: © photonews
Mario Stroeykens connaît une renaissance inattendue au RSC Anderlecht : voilà trois matchs d'affilée que Vitor Bruno l'aligne en tant que milieu central, un rôle inhabituel pour lui. Peut-il s'y imposer ?
Quel est le poste de Mario Stroeykens ? Alors que le jeune talent formé à Neerpede commence petit-à-petit à s'éloigner de l'âge auquel on est encore considéré comme un espoir (c'est factuel : il a 22 ans, et la catégorie Espoirs va jusqu'aux U21 voire U23), cette question pourtant simple n'a pas encore vraiment trouvé de réponse.
Faisons le topo : en équipes de jeunes, Stroeykens était vu comme un ailier percutant et très technique, ou comme un numéro 10. C'es d'ailleurs en 10 que "Super Mario" a disputé le plus de matchs sous le maillot de l'équipe A (près de 70).
Le deuxième rôle dans lequel il a le plus utilisé ? Ailier... mais sans qu'aucun entraîneur puisse vraiment trancher entre le flanc gauche et le flanc droit. Mario Stroeykens a également été utilisé un nombre non-négligeable de fois en "faux 9" ou en tant que deuxième attaquant : son association avec Kasper Dolberg marchait très bien, mais seul devant, il était à la peine.
Reculer pour mieux sauter... ou par défaut ?
Et quand un joueur peine à trouver sa place, mais que ses qualités sont trop évidentes pour qu'on abandonne, reste à essayer des choses. Vitor Bruno a donc décidé de tenter de reculer Mario Stroeykens dans l'entrejeu : dans un rôle de 8, déjà essayé par le passé, mais aussi de pivot aux côtés d'un autre joueur au profil comparable, Thelo Aasgaard.
Comparable parce que le Norvégien aussi est très polyvalent... et qu'il est difficile de définir son meilleur poste également. C'est très probablement au n°10 qu'Aasgaard est le plus à l'aise, mais il est intéressant de noter qu'à Wigan, le club où il a le plus disputé de matchs, ses coachs l'ont aligné un peu partout, exactement comme Stroeykens ; Bruno l'a essayé plus haut, mais le préfère visiblement en 6 "et demi" aux côtés du "ket" de Neerpede.
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Cela peut-il vraiment marcher ? Mario Stroeykens a en tout cas livré un très bon match ce jeudi au Jagiellonia - mais il a déjà disputé de bons matchs à peu près à tous les postes où il a été aligné. Son problème a toujours été le même : enchaîner ces matchs réussis. On a un peu de mal à imaginer que l'avenir du joueur soit si bas dans le jeu... mais son présent, peut-être bien. À charge pour lui de confirmer, surtout face à des adversaires d'un plus haut niveau que Bialystok.
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