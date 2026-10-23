"Une équipe d'un autre monde footballistique" : la presse polonaise choquée par la prestation d'Anderlecht

Anderlecht s'est imposé 0-3 face à Jagiellonia Białystok en Europa League. La presse polonaise n'a pas épargné Jagiellonia après cette grosse défaite à domicile.

Anderlecht a convaincu en Pologne en s'imposant 0-3 face au Jagiellonia Białystok, décrochant ses premiers points en Europa League. La presse polonaise n'a pas épargné l'équipe locale. Goal.pl évoque un Jagiellonia "mis à genoux", après une erreur défensive qui a permis à Mihajlo Cvetkovic d'ouvrir le score à la 21e minute.

"Une leçon douloureuse"

Sport.pl s'est aussi montré très critique envers Jagiellonia. Le journal estime que la défaite 0-3 n'était pas le principal problème. Selon son analyse, Jagiellonia a reçu une douloureuse leçon de football à un niveau européen supérieur. Au-delà des qualités individuelles d'Anderlecht, c'est l'intensité des Mauves qui a impressionné la presse polonaise. "Une équipe d'un autre monde footballistique", peut-on lire.

Les chiffres de la première période ont confirmé cette analyse. Anderlecht a tenté neuf frappes, contre deux pour Jagiellonia. Les Bruxellois ont réussi plus de passes et comptabilisé plus de ballons touchés dans la surface adverse. L'équipe polonaise est à peine parvenue à mettre les visiteurs sous pression ou à construire des contre-attaques.

Sport.pl a relayé les déclarations de Siemieniec, qui avait mis en garde avant la rencontre. L'entraîneur avait prévenu que ses joueurs devaient s'adapter au rythme de l'Europa League. La rencontre lui a donné raison, même si l'ampleur de la défaite a été difficile à digérer.

L'entraîneur et l'attaquant reconnaissent les erreurs

Siemieniec avait du mal à digérer la défaite face à Anderlecht. "Le score de 0-3 ne rend pas bien sur la feuille de match", a-t-il admis. Il ne voulait pas laisser son équipe sombrer dans l'apitoiement. "La vie d'un sportif est ainsi faite : il ne faut pas abandonner. Il y a parfois des moments difficiles et des défaites, mais il faut continuer à se battre".



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L'attaquant Nik Prelec s'est lui aussi montré très critique concernant la manière dont Jagiellonia a offert le premier but. "Nous aurions pu faire beaucoup mieux. En première mi-temps, nous avons beaucoup dû défendre, mais ils ne se sont créé aucune occasion nette. Ensuite, nous leur avons donné un but gratuit", a-t-il déclaré. Selon Prelec, c'est un problème récurrent. "C'est frustrant, car quand on concède un but de cette manière, c'est difficile de gagner le match".