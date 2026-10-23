Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

André Onana, prêté par Manchester United à Trabzonspor, a été impliqué dans un grave accident de voiture en Turquie. Il s'en est cependant bien sortir.

André Onana (30 ans) a été prêté durant l'été 2025 pour une durée de deux saisons à Trabzonspor, en Turquie. Le gardien de but camerounais y retrouve ses sensations après un passage très compliqué à Manchester United, où il n'a jamais vraiment convaincu. 

Mais alors qu'Onana vit pour le moment une assez belle saison avec Trabzonspor, 3e de D1 turque après 8 journées et qui reste sur un 6/6 en Europe, le portier a vécu une mésaventure au volant de sa voiture, cette semaine.

André Onana s'en sort bien 

Ce jeudi, après la victoire de Trabzonspor contre Heart of Midlothian (le club de Wouter Vrancken), André Onana a été violemment percuté par derrière alors qu'il était sur le chemin de retour chez lui, avec sa famille. Les secours sont rapidement intervenus.

Onana a été emmené à l'hôpital à titre de précaution afin d'y effectuer des examens. La presse turque rassure : plus de peur que de mal, le joueur ayant d'ores et déjà pu rentrer chez lui. 

Il ne devrait donc pas manquer le match de championnat de ce week-end entre Rizespor et Trabzonspor. 

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