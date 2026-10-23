Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Grosse inquiétude en Allemagne autour de Vincent Kompany. L'entraîneur du Bayern Munich a dû être transporté d'urgence à l'hôpital, en raison d'une infection virale qu'il traîne depuis plusieurs jours.

La nouvelle fait froid dans le dos. Ce vendredi, lors de l'entraînement du Bayern Munich, Vincent Kompany a dû être transporté d'urgence depuis le centre d'entraînement bavarois jusqu'à un hôpital munichois où il a été immédiatement pris en charge. C'est ce que rapporte le quotidien allemand Bild.

Kompany souffre depuis la semaine passée d'une infection virale, qui l'avait déjà gêné lors du match entre le Bayern et le RB Leipzig le week-end passé. Le Belge ne s'était pas présenté en conférence de presse d'après-match.

🚨 Vincent Kompany has been taken to Munich hospital by ambulance after he collapsed after training today — reports BILD and Sky. Get well soon, Vincent! ❤️ https://t.co/KvynzZu8kB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2026

Kompany souffre depuis une semaine

Lundi, Vincent Kompany avait manqué l'entraînement et la conférence de presse d'avant-match à la veille du choc contre Arsenal. Il avait tenu sa place face aux Gunners, très affaibli, mais avait encore laissé son adjoint Aaron Danks mener les obligations médiatiques.

Selon Sky Germany, Vincent Kompany se serait écroulé lors de la session d'entraînement du Bayern ce vendredi en préparation du match face à Fribourg dimanche. L'infection dont souffre Kompany aurait réveillé d'anciennes cicatrices, qui rendent ses mouvements difficiles.





Plus d'informations concernant l'état de l'ancien capitaine des Diables Rouges devraient être communiquées sous peu par le Bayern Munich.