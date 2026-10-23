Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Après des semaines d'expérimentation et de tournante parfois forcée par les circonstances et un calendrier surchargé, Vitor Bruno tient peut-être enfin ce qui ressemble à une équipe-type. Le match réalisé hier en Pologne donne en tout cas de belles indications.

Le retour de Giulian Biancone, un effet qui saute aux yeux

Le pauvre Andrew Omobamidele va devoir se contenter de jouer les utilités. Devant l'incontournable Colin Coosemans, la hiérarchie est en effet claire : Léo Pétrot et Giulian Biancone sont le duo de défenseurs centraux du RSC Anderlecht.

Le retour dans le onze de Biancone a fait un bien fou aux Mauves, nettement plus sereins derrière ce jeudi à Bialystok. Sauf blessure ou nécessité de souffler, les deux Français ne bougeront plus.

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Aux postes de latéraux, par contre, la hiérarchie pourrait bien encore évoluer. Car si Ludwig Augustinsson est un fidèle serviteur, il faut aussi lui reconnaître des limites (plutôt que des lacunes). Oleg Reabciuk est bien plus dynamique et amène davantage devant : à terme, voire même à court terme, il devrait être le n°1 à gauche.

Côté droit, si Kaïs Barry a été intéressant en Pologne, il n'est pas un back droit. Son petit écart (qui n'était pas un crime, contrairement à l'impression que certaines réactions ont pu donner) au Beerschot ne doit pas faire oublier la forme étincelante et le niveau atteint par Ali Maamar, titulaire indiscutable s'il se remet la tête à l'endroit.

Marco Kana doit-il s'inquiéter ? Pas forcément

Jusqu'à présent, on a la sensation que Vitor Bruno a deux milieux de terrain totalement différents selon les circonstances : un très offensif, sans vrai n°6, quand le RSCA s'attend à dominer, comme hier. Et un autre bien plus équilibré, quitte à manquer de percussion et de vision, quand le match s'annonce plus difficile.



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Dans l'un des scénarios, Aasgaard et Stroeykens seraient associés, comme hier ; dans l'autre, c'est le duo Kana-Koutsoupias qui débuterait. Mais à terme, il faudra trancher. Et la victime devrait s'appeler Lukas Ambros. Le Tchèque est à des années-lumière de son niveau du début de saison. Un trio Aasgaard-Stroeykens-Kana, par exemple, semble très plausible.

Antman a peut-être perdu sa place, Winkler a gagné la sienne

Devant, on se demande si Oliver Antman sera encore lancé par le coach portugais : le Finlandais ne convainc pas, même si ses qualités sont évidentes. Marten Winkler, lui, a sorti son meilleur match dans l'ensemble ce jeudi, et n'est plus vraiment remis en question.

Qu'en sera-t-il de Mihajlo Cvetkovic, en concurrence avec Tawfik Bentayeb ? Les deux hommes pourraient en réalité être alignés de concert, mais cela demande un peu de bricolage. C'est cependant l'option qui a nos faveurs en attendant qu'Antman brille, ou que Onia Seke soit prêt à être titulaire.

Le onze "définitif" potentiel de Vitor Bruno :

Coosemans / Reabciuk - Pétrot - Biancone - Maamar / Aasgaard - Kana - Stroeykens / Bentayeb - Cvetkovic - Winkler