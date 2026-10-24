🎥 L'effet Drazen Brncic à Mons : les Dragons s'offrent le RWDM au Stade Machtens

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 L'effet Drazen Brncic à Mons : les Dragons s'offrent le RWDM au Stade Machtens

Le RWDM a été battu pour la deuxième fois consécutive, cette fois par le RAEC Mons qui lance le règne de Drazen Brncic de la meilleure des manières. C'est Mayron De Almeida qui marqué les deux buts des Dragons.

L'histoire a parfois des parfums étonnants. Ce duel de D1 FFA entre les deux candidats au titre que sont le RWDM et le RAEC Mons opposait surtout deux équipes ayant changé de coach au cours de la semaine. Et celui qui officiait sur le banc Molenbeekois, Sébastien Grandjean, aurait bien pu figurer dans l'autre dug-out ce samedi.

Un coach qui aurait pu se trouver sur l'autre banc

En effet, celui qui a aussi entraîné les Francs Borains et le SL16 dans un passé récent avait été cité du côté du Stade Tondreau avant que les Montois n'officialisent la venue de Drazen Brncic, qui avait annoncé sa démission de l'Excelsior Virton, quelques minutes après la défaite en Coupe de Belgique contre Genk. Une situation qui avait provoqué un sacré remue-ménage du côté gaumais.

Autre ironie de ce duel qui a finalement été remporté par les Montois, c'est le nom du double buteur. En effet, Drazen Brncic n'avait que moyennement apprécié que Mayron De Almeida ne reste pas à l'Excelsior Virton cette saison, après avoir été l'un des principaux artisans de la promotion des Gaumais en Challenger Pro League. De Almeida avait fini co-meilleur buteur de la D1 FFA avec Dylan De Belder, désormais son partenaire au Stade Tondreau.

De Almeida - Brncic, la collaboration attendue

Drazen Brncic voulait travailler avec Mayron De Almeida, celui-ci pourtant pas encore totalement à son affaire sous ses nouvelles couleurs, le lui a bien rendu en trompant deux fois le gardien du RWDM. L'ancien Virtonnais avait tout d'abord répondu au but d'ouverture des joueurs locaux inscrit par l'inévitable Niklo Dailly, après seulement trois minutes de jeu. Il donnera l'avantage aux siens à la 50e, inscrivant son deuxième but de la soirée.



Notons aussi la titularisation à Mons d'Alexis de Sart, ancien pensionnaire du Stade Machtens et qui a donc joué un bien vilain tour à ses anciennes couleurs.

Le RWDM perd la tête

Ce revers coûte la tête de la D1 FFA au RWDM puisque, dans le même temps, son avant-dernier bourreau, l'Olympic de Charleroi, a subi une raclée sur la pelouse d'une Union Rochefortoise toujours sur son petit nuage une semaine après s'être offert le scalp des Buffalos de La Gantoise en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Kibour (12’), Lauwrensens (40’, 43’) et l'inévitable Mathieu Cornet (52’) sont les buteurs du soir.

Rochefort pourrait cependant encore voir Meux lui ravir la première place, les Meutis doivent encore se déplacer ce dimanche sur la pelouse d'Habay-la-Neuve. Mons pour sa part revient à hauteur de l'Union Saint-Gilloise U23, 4e, mais qui doit encore se déplacer à Onhaye dimanche.

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