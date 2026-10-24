Charles De Ketelaere vivement critiqué par une figure du football italien

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Charles De Ketelaere traverse une période difficile à l'Atalanta. Le Diable Rouge n'a une nouvelle fois pas réussi à peser sur le jeu jeudi soir, lors de la défaite 2-0 face à l'Ajax en Conference League. Ses prestations décevantes ne passent pas inaperçues en Italie. Fabio Capello lui-même a désormais formulé des critiques particulièrement sévères à l'égard de l'ancien joueur du Club Bruges.

De Ketelaere n'a plus marqué depuis janvier et n'est pas non plus parvenu à faire la différence à Amsterdam. Il a été remplacé après seulement 62 minutes. Sur le plateau de Sky Sport Italia, Fabio Capello a été interrogé sur ce qui ne fonctionnait pas chez le milieu offensif belge.

Capello pointe un gros problème chez De Ketelaere

"Je ne pense pas aux buts qu'il ne marque pas, mais aux actions décisives qu'il ne réalise plus", a déclaré Capello. Selon l'ancien entraîneur du Real Madrid, le problème est donc bien plus profond que le simple manque de buts.

"Ce n'est pas un véritable buteur", a poursuivi Capello. D'après l'Italien, De Ketelaere percevait autrefois mieux les appels de ses équipiers et pouvait ainsi les servir dans des positions dangereuses. Ces passes importantes font désormais défaut.

Un constat douloureux pour le Diable Rouge

Capello constate surtout une énorme différence avec le De Ketelaere d'autrefois. "Il était habituel qu'il crée deux ou trois grosses occasions par match. Aujourd'hui, il n'y en a parfois plus qu'une. Il joue constamment en dessous du rythme requis", a conclu l'Italien.


Ces critiques tombent particulièrement mal pour De Ketelaere, qui a également reçu une maigre note de 4,5 sur 10 de la part de Sky Sport pour son match contre l'Ajax. L'ancien joueur du Club Bruges a clairement du travail à faire pour retrouver son ancien niveau et jouer à nouveau un rôle déterminant à l'Atalanta.

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