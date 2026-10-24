Exclusif : l'un des joueurs belges sans contrat les plus en vue s'entraîne avec le RFC Liège

Malgré ses états de service en première division, Benoît Nyssen n'a toujours pas retrouvé de club cet été. Selon nos informations, il s'entraîne actuellement au RFC Liège. De quoi augurer d'un retour dans son ancien club ?

Le mercato a beau s'être terminé il y a bientôt deux mois, plusieurs joueurs n'ont toujours pas retrouvé chaussure à leur pied. Benoît Nyssen est ainsi le quatrième joueur belge sans contrat à la plus haute valeur marchande (450 000 euros selon Transfermarkt) derrière Adnan Januzaj, Maximiliano Caufriez et Benjamin Van Durmen.

La saison dernière, il était pourtant encore assez régulièrement titulaire avec Zulte Waregem, après un premier exercice à 2 buts et 8 assists. Mais faute d'accord pour une prolongation, l'aventure s'est arrêtée là.

Benoît Nyssen s'entraîne avec le RFC Liège

Faute de proposition convaincante, il est toujours à la recherche d'un nouveau challenge. Selon nos informations, le latéral de 29 ans s'entraîne actuellement avec le RFC Liège pour garder la forme.

Nyssen connaît évidemment très bien les Sang et Marine pour y avoir relancé sa carrière durant trois saisons, de la D1 Amateurs à la D1B. Il s'y était révélé par son apport sur le flanc droit.



Le Liégeois finira-t-il par se réengager à Rocourt ? Le RFC Liège en aurait en tout cas bien besoin : l'équipe connaît un début de saison très délicat. Pire défense de D1B, elle sort d'une nouvelle déconvenue à La Louvière en Coupe de Belgique.