Le RFC Liège éparpillé par la RAAL : furibard, Gaëtan Englebert cible très clairement plusieurs de ses joueurs

Gaëtan Englebert avait la tête des (très) mauvais jours dans la salle de presse de La Louvière. Face aux Loups, il n'a pas reconnu son équipe. Ou plutôt, il a reconnu le visage fragile récemment apparu avec les mauvais résultats. Entre erreurs individuelles et problème de mentalité, le mal semble être profond.

Plus mauvaise défense de D1B, le RFC Liège devait se reprendre après la claque 5-1 subie le week-end au Beerschot. Mais le match à la RAAL a débouché sur une nouvelle défaite 4-0 dans les valises et sur quelques noms d'oiseau lancés par les supportsr liégeois au coup de sifflet final.

Gaetan Englebert ne pouvait que constater les dégâts en conférence de presse. "Le résultat fait mal après le dernier score déjà très lourd dans les chiffres. On prend 9 buts en 8 jours. Et même si l'adversaire est de qualité et met de bons ballons dans le rectangle, ces buts encaissés, c'est de notre faute".

C'est dans la tête, docteur ?

Les symptômes d'une équipe en crise sont bel et bien là. "A chaque fois, il y a des erreurs individuelles. Il y a toujours l'un ou l'autre qui en commet. J'espère que quand tout ça sera gommé, on pourra être solides pendant 90 minutes et non 80. On s'était dit qu'on venait d'abord ici pour tenir, que ça allait les faire douter et nous permettre de grandir dans le match. Mais si on permet à l'adversaire de ne pas douter…".

Comment expliquer ce manque de constance et de confiance ? "Tout est mental dans le foot. On peut être moins rapide qu'un adversaire, on peut être mal positionné, le coach peut avoir aligné le mauvais joueur, pas de problème. Mais quand un gardien sort et passe à côté du ballon alors qu'on ne demandait pas de sortir ou qu'un joueur perd le ballon à 25 mètres de son but en tant que dernier défenseur...".

Certains en ont pris pour leur grade dans le vestiaire

"Croyez-moi, on ne demande à personne de faire une passe après une roulette ou après un contrôle derrière la jambe d'appui. On demande de jouer le plus simple possible et d'éviter de prendre des buts. Quand tu perds 2-0 sur deux ballons comme ça, c'est impossible de gagner des matchs", poursuit Englebert.



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Avec une seule victoire depuis le début de saison, lors de la deuxième journée de championnat, la spirale négative se poursuit. "Ca fait mal à tout le monde, partenaires, staff, supporters. Je comprends leur déception, celle des investisseurs après un match comme ça. Il y a boulot dans les têtes. Pour redevenir une équipe. Le joueur est là pour servir l'équipe et l'équipe le lui rendra".

C'est tout le club qui doit relever la tête

Le contraste avec le bon début de saison dernière, qui avait porté l'équipe pendant tout l'exercice, est frappant. "Non, le collectif n'est pas assez fort par rapport à ce qu'on a connu. C'est un choix des décideurs du club, et j'en fais partie, le recrutement inclut plusieurs joueurs venus de championnats étrangers. Ca nécessite forcément un temps d'adaptation plus long que pour des nouveaux qui connaissent le championnat ou même déjà la langue".

Plus le temps de trouver des excuses à Rocourt. "Chacun doit prendre ses responsabilités et accepter les critiques, se remettre en question. Tout ce que je vous dis leur a été dit, avec peut-être deux ou trois choses en plus".

La série négative tire tout le monde vers le bas. C'est dans l'adversité que les Sang et Marine vont devoir se révéler. "Lors des deux ou trois premiers matchs, c'était autre chose. Mais quand les résultats ne sont pas là, on voit que ça devient compliqué. De la qualité, il y en a, maintenant elle doit se voir, et pas qu'aux entraînements".