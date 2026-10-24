"Je me sens trompé, on n'a pas le niveau" : l'entraîneur d'un Diable Rouge explose en conférence de presse

Scott Crabbé, journaliste football
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"Je me sens trompé, on n'a pas le niveau" : l'entraîneur d'un Diable Rouge explose en conférence de presse
Photo: © photonews
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Getafe vit une saison très compliquée. La récente blessure d'Orel Mangala ne facilite pas la tâche du coach, qui a dégoupillé en conférence de presse, après une nouvelle défaite de son équipe.

Prêté avec option d'achat par Lyon, Orel Mangala s'est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable à Getafe. Mais il s'est blessé à la fin du mois de septembre et manque cruellement à son équipe.

Une ambiance détestable

La confiance est au plus bas : Getafe n'a engrangé que deux victoires en neuf match de Liga. C'est encore plus criant en Conférence League. Après un partage contre les Roumains de Craiova, les Madrilènes ont été battus 2-5 par les Suisses de Lugano.

L'entraîneur Pepe Bordalás est arrivé furibard en conférence de presse. L'entraîneur espagnol avait laissé quelques cadres au repos pour se concentrer sur la Liga, l'expérience a tourné au drame : "Avec tout mon respect, Lugano a un niveau de Segunda División et ils nous en ont mis 5. J'ai dû faire entrer les titulaires car le ridicule était déjà total".

La saison de Getafe va être longue

Les reproches à la direction sont clairs : "Je me sens trompé. Les promesses qu'on me fait année après année ne sont pas tenues. Je ne mérite pas ça. L'équipe est déséquilibrée, je préviens depuis mai. On n'a pas le niveau pour trois compétitions, ni même pour une seule".


La blessure de Mangala le laisse dans une situation plus délicate encore : "Désormais, je ne peux plus faire souffler mes titulaires au risque qu'ils se blessent. Quand les gens me demandent de faire des changements et que je ne les fais pas, c'est pour cette raison".
 

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