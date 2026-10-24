"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

Le départ de Dražen Brnčić a été un coup dur pour Virton. Le nouvel entraîneur de Mons s'est expliqué de son départ précipité, invoquant des conditions de travail plus en phase avec ses exigences.

Un séisme survenu quelques minutes à peine après le match de Coupe contre Genk : Virton n'y croyait pas, mais Dražen Brnčić a bel et bien rejoint Mons trois mois après son intronisation comme coach de l'Excel.

Des visions qui ont très vite différé

Le président gaumais a confronté son entraîneur face à ses joueurs. Le principal intéressé estimait ne pas pouvoir les faire progresser comme il l'espérait, des explications qui n'ont pas convaincu.

Brnčić est revenu pour La Dernière Heure sur cette séparation soudaine, employant des mots forts. "J'estime que mes exigences ne correspondent pas à celles du club. Je pense qu'il y aura une meilleure énergie sans mes exigences".

Dražen Brnčić voit grand pour Mons

Tout juste monté de D1 FFA...au détriment de Mons, Virton ne serait-il pas assez professionnel ? "Je pense que je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach. L'appel de l'Albert est arrivé au bon moment".



L'entraîneur de 55 ans arrive au Tondreau avec de grandes ambitions, que ce soit à titre personnel ou collectif. "En venant à Mons, je veux redevenir le coach à la manière Brnčić. Je rêve qu'au bout du cycle de trois ans, le club soit en D1A. Je rêve d'y arriver un jour. Pourquoi pas avec Mons ?". L'aventure a en tout cas bien commencé, avec une victoire 2-0 contre Rochefort.