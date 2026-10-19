Virton sous le choc du départ de Drazen Brncic : "Ses explications ne tiennent pas"
Photo: © photonews
C'est un séisme qui a secoué l'Excelsior Virton ce week-end : dans la foulée de l'élimination face à Genk, on a appris la démission de Drazen Brncic, qui devrait prendre la direction du RAEC Mons.
OFFICIEL : Drazen Brncic est le nouveau coach du RAEC Mons
Le RAEC Mons a désormais officialisé la nouvelle : après son départ choc de l'Excelsior Virton, Drazen Brncic est le nouvel entraîneur des Dragons. Il succède donc à George Boateng, et revient en D1 FFA 6 mois seulement après avoir quitté Tubize-Braine pour Virton, promu en D1B. Les Gaumais réalisaient jusqu'ici de bons résultats, figurant à la 6e place en Challenger Pro League.
Le club montois, de son côté, frappe fort, et s'en réjouit. "Le RAEC Mons entre dans une nouvelle ère. Nos joueurs ont démontré qu'ils avaient le talent pour réaliser de grandes choses. Il faut maintenant poursuivre sur cette voie et confirmer ce potentiel chaque semaine. Avec Alex Hayes, CEO, et Steven Deprez, directeur sportif, le choix de Drazen Brncic s'est imposé. Notre nouvel entraîneur connaît la division et ses exigences. Reconnu pour son travail et son humilité, il aura pour mission de faire grandir ce groupe, de fédérer tout un club et de tirer le RAEC Mons vers le haut, déclare Peter Gould, l'actionnaire majoritaire. La venue de Drazen Brncic apporte la pièce manquante au puzzle d'un staff de grande qualité, qui a fait ses preuves et sur lequel le club compte pleinement. Ensemble ils vont nous aider à atteindre nos objectifs communs."
C'est un séisme qui a secoué l'Excelsior Virton ce week-end : dans la foulée de l'élimination face à Genk, on a appris la démission de Drazen Brncic, qui devrait prendre la direction du RAEC Mons.
Quitter une équipe figurant dans le top 6 de la Challenger Pro League pour redescendre d'un échelon et tenter d'emmener le RAEC Mons de la D1 FFA vers le football professionnel : c'est le défi surprenant que devrait relever Drazen Brncic, qui a démissionné de son poste en Gaume ce week-end après l'élimination en Croky Cup.
Un départ qui est arrivé totalement par surprise sur la table du président Rebeai Khabtane. Ce dernier s'est exprimé sur les réseaux officiels de l'Excelsior Virton et n'a pas épargné Brncic. "Le premier sentiment, c'est la déception, sur la manière surtout, sur les valeurs que ça reflète", regrette-t-il.
Rebeai Khabtane ne croyait pas aux rumeurs
"Ce sont les intendants qui m'ont dit qu'il avait annoncé ça à certains joueurs, et j'ai donc dû aller lui demander des comptes pour qu'il me dise qu'il démissionnait". Une méthode qui pose question, même si depuis quelques semaines, les rumeurs fleurissaient.
"Effectivement, on avait entendu les rumeurs, mais pour moi, c'était inconcevable, car c'était des rumeurs qui l'envoyaient à Mons. En début de saison, il nous disait encore qu'il voulait faire ses preuves dans ce monde professionnel et y recevoir sa chance, donc quitter le monde pro pour revenir chez les amateurs, ça me semblait bizarre", reconnaît Rebeai Khabtane, qui n'y croyait donc pas.
Le président gaumais a cependant fini par se rendre à l'évidence. "Ca commençait à parler chez les supporters, chez les agents, on recevait des CVs... il y avait des signes avant-coureurs et il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on lui a posé la question, il était un peu fuyant", concède Khabtane. "Il y a des regards qui ne trompent pas, des réponses un peu évasives dans la journée, et c'est là qu'on a compris que quelque chose se tramait".
L'Excelsior a donc tenu à mettre Drazen Brncic devant ses responsabilités. "On l'a confronté devant le groupe de joueurs, auquel il tenait à dire au revoir. Il a dit, devant le groupe, qu'il pensait ne pas pouvoir le faire progresser plus avant, que sa méthologie n'était pas acceptée. Nous n'entendions que des compliments et nous sommes 6e au classement en tant que promus, donc ça ne tenait pas la route", estime Rebeai Khabtane.
"J'aurais aimé qu'il parle à sa direction, qui l'emploie, et nous dise honnêtement qu'il avait des offres qu'il ne peut pas refuser. Personne n'est indispensable au club, pas lui, pas moi, mais cela nous aurait donné le temps de nous retourner", conclut le président de Virton, visiblement très déçu.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot