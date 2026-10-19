Virton sous le choc du départ de Drazen Brncic : "Ses explications ne tiennent pas"

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C'est un séisme qui a secoué l'Excelsior Virton ce week-end : dans la foulée de l'élimination face à Genk, on a appris la démission de Drazen Brncic, qui devrait prendre la direction du RAEC Mons.