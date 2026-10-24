Un ancien entraîneur du Standard aurait pu reprendre Mons : "Oui, j'ai discuté avec eux"

Ce soir, Mons se rend au RWDM pour le choc de D1 FFA. Un match particulier pour Sébastien Grandjean, le nouvel entraîneur molenbeekois...qui a également été approché par les Dragons il y a quelques jours.

Le match de ce soir au Stade Machtens mettra aux prises deux équipes qui ont changé d'entraîneur pratiquement en même temps. Là où Drazen Brncic a succédé à George Boateng à Mons, Sébastien Grandjean a remplacé Christ Bruno sur le banc molenbeekois.

L'affiche sera forcément teintée d'émotions. Brncic revient en terrain connu : il a coaché le RWDM de 2016 à 2019, faisant monter le club en D1 Amateurs.

Le clin d'oeil à Grandjean est également évident. L'ancien entraîneur du SL 16 et des Francs Borains aurait en effet pu se retrouver sur le banc des Dragons à la place de Brncic.

Mons comme favori à la montée ?

"Oui, j'ai discuté avec eux. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Ils ont fait un autre choix avant", explique-t-il à SudInfo. Grandjean s'est alors dirigé vers Molenbeek. "Les premiers contacts ont eu lieu après le limogeage de Christ Bruno. J'étais en contact avec d'autres clubs à ce moment-là et le RWDM s'est montré très concret pour aller vite. On s'est appelé, on s'est mis à table, on a réfléchi et voilà".



Le Français veut décrocher sa première victoire face au RAEC, même s'il sait que la tâche ne sera pas simple : "On a un nom, mais la préparation a été difficile. Tout a changé ici. Il y a encore du travail pour être au niveau de l'ancienne équipe. Mons a par contre le vécu, l’expérience, les moyens. C’est clairement le gros favori de la série, avec Rochefort et les U23 de l’Union Saint-Gilloise. Mais je ne les considère pas pour autant invincibles. Il y aura de la pression. Les Montois ont des qualités, mais nous aussi".