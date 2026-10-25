🎥 Ouille : un ancien gardien d'Anderlecht signe la bourde de la soirée pour son retour dans l'équipe

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Ouille : un ancien gardien d'Anderlecht signe la bourde de la soirée pour son retour dans l'équipe
Photo: © photonews

Voilà deux ans que Thomas Didillon-Hödl a quitté la Pro League. Hier, il se réjouissait de faire son retour entre les perches après un début de saison gâché par une blessure. Mais la soirée s'est transformée en cauchemar.

Après son passage dans les buts d'Anderlecht, Thomas Didillon-Hödl a tour à tour évolué à Genk, au Cercle de Bruges et à Monaco. En 2024, il s'installait aux Pays-Bas, dans le club de Willem II.

Des hauts et des bas pour Didillon-Hödl

La première saison a été très décevante, conclue par une relégation en deuxième division. Mais le gardien français est resté et a contribué à la remontée immédiate du club, toujours en tant que titulaire.

Mais le retour parmi l'élite se transforme en cauchemar : le natif de Seclin s'est blessé à l'ischio lors de la toute première journée et a regardé les huit matchs suivants depuis l'infirmerie. Sans la moindre victoire des siens à la clé.

Une soirée à oublier

Hier, il faisait son retour dans les buts. La réception de Cambuur, équipe du ventre mou néerlandais, semblait être une occasion parfaite pour enfin lancer la saison de l'équipe. Mais cette dernière a subi sa pire défaite, s'inclinant sur le score sans appel de 1-6.

Avec six buts dans la besace, la soirée de Didillon-Hödl était déjà ruinée. Mais l'ancien Anderlechtois s'est en plus rendu coupable de la bourde de la soirée en se trouant sur une sortie en dehors de son rectangle, laissant l'attaquant adverse marquer le 0-5 dans le but vide. 

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